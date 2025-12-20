Programmi tv
Francesco De Siena è il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior: “Grazie di cuore a tutta l’Italia”

Francesco De Siena è il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior. Il musicista, nel team di Nek, ha conquistato la vittoria sulle note di Era già tutto previsto di Cocciante.
A cura di Ilaria Costabile
Vincitore della sesta edizione di The Voice Senior che si è appena conclusa è stato Francesco De Siena. A conquistare giudici e pubblico è stata la sua esibizione con Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante, interpretazione che gli è valsa la vittoria. Alle audizioni era arrivato suonando al pianoforte un altro classico della canzone leggera italiana, ovvero Avrai di Claudio Baglioni.

Francesco De Siena è il vincitore di The Voice Senior

A contendersi il titolo di vincitore anche Pierluigi Lunedei, Giovanna Russo e Carmelo Sciplino, ma il 60enne di origini pugliesi ha avuto la meglio sugli altri, convincendo il pubblico già dopo aver cantato La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Ad accompagnarlo nel corso delle puntate è stato il suo coach, Nek, che gli ha dato la possibilità di mostrare il suo talento. "Sono contentissimo, veramente, grazie veramente di cuore a tutta la gente che mi ha votatoha detto ancora visibilmente emozionato in un video pubblicato sui social poco dopo la sua vittoria e col trofeo tra le mani consegnatogli da Antonella Clerici.

Chi è Francesco De Siena

Nato nel 1965 a Morciano di Leuca, Francesco De Siena la musica ce l'ha nel sangue. Fin da bambino, infatti, si appassiona e capisce che la musica diventerà la sua vita. Si diploma al conservatorio di Lecce in viola e al conservatori di Matera in violino, diventando un musicista e lavorando anche in molte orchestre. De Siena ha suonato anche all'Ariston di Sanremo, non occasione del Festival, ma durante il premio per la regia televisiva. Il canto, però, non era mai stato secondario tra le sue passioni, come dimostra la partecipazione a Castrocaro nel 1993, dove è arrivato finalista. Aveva poi suonato, l'anno scorso, diretto dal maestro Peppe Vessicchio, durante un evento a cui avevano preso parte Giorgia e Ornella Vanoni, in provincia di Perugia.

0 CONDIVISIONI
