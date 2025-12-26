Sophia Renna è la vincitrice de La Corrida 2025, il finale commosso: “Dedico la vittoria ai miei nonni”

Sophia Renna ha vinto La Corrida 2025. La cantante, 18 anni di Foggia, ha cantato Die with a smile di Bruno Mars e Lady Gaga e ha conquistato il podio: “Spero di vederti su palchi più importanti”, il commento di Amadeus.

Con la vittoria di Sophia Renna si è conclusa ieri sera, giovedì 25 dicembre, la seconda edizione de La Corrida. Nome d'arte di Soph, la giovane cantante, 18 anni, ha esultato al termine della puntata in onda ieri sera, nel giorno di Natale, sul NOVE, dopo aver sorpassato i 15 finalisti arrivati con lei alla finale. Ha incantato i presenti e il pubblico a casa con la sua voce cantando Die with a smile di Lady Gaga e Bruno Mars, brano che le ha permesso di conquistare una standing ovation in studio e anche il podio.

"Dedico questa vittoria ai miei nonni" ha raccontato la giovane cantante ieri sera, dopo essere stata proclamata vincitrice: ha battuto gli altri tre concorrenti arrivati al rush conclusivo della finale, il suonatore di fisarmonica Giuseppe Di Rollo, Federica Borromeo con il canto lirico e Silvino Fabiano. "Spero di vederti presto su palchi ancora più importanti", ha commentato Amadeus prima di invitarla a cantare il brano con il quale ha meritato la vittoria.

Nata nel 2007 a Foggia, Sophia Renna, in arte Soph, era già conosciuta al pubblico musicale prima del suo arrivo a La Corrida. Nel 2023 si è fatta conoscere prestando la voce alla colonna sonora del film Ennio Doris – C’è anche domani, biopic dedicato al fondatore di Banca Mediolanum, interpretato da Massimo Ghini, e in particolare a Lucrezia Lante della Rovere nella canzone Non ho l'età di Gigliola Cinquetti. Lo scorso luglio, inoltre, Soph ha vinto il concorso nazionale Una voce per Melissa, a San Mango Piemonte: il premio le fu affidato dal maestro Peppe Vessicchio.

Nel corso dell'ultima puntata di La Corrida, ieri sera, è stato assegnato anche il Campanaccio d'oro, il premio simpatia per il concorrente che ha raggiunto il maggior numero di fischi dai telespettatori durante l'edizione. I ragazzi di campagna, quattro ‘over' che si sono esibiti con una performance natalizia a ritmo di musica, si sono aggiudicati il titolo.