Erminio Sinni ironico su Sanremo: “Il record dei rifiuti non è dei Jalisse, ma il mio con 33 volte consecutive”

Tanti sono stati gli artisti che hanno proposto canzoni ai direttori artistici di Sanremo, ma alcuni non sono mai stati presi in considerazione. Oltre ai Jalisse, c’è chi dice di avere il primato, si tratta di Erminio Sinni, ex vincitore di The Voice Senior.

Da quando sono stati annunciati i cantanti in gara a Sanremo, la scorsa domenica durante l'edizione del Tg1 delle 13:30, è tutto un grand parlare di chi sul palco dell'Ariston avrebbe voluto metterci piede e chi, invece, non non c'è riuscito. Oltre ai già notissimi Jalisse, più e più volte scartati dalle scelte dei direttori artistici di questi anni, un altro artista ha voluto raccontare, scherzando, la sua esperienza: si tratta di Erminio Sinni.

Il commento di Erminio Sinni

Il cantautore toscano, infatti, ha condiviso sui social un post nel quale ha raccontato di aver più volte inviato un brano per rientrare tra i cantanti in gara al Festival della canzone italiana, ma non è mai riuscito nell'intento. Sinni, che è tornato alla ribalta dopo aver vinto The Voice Senior, ricordando al pubblico la sua bravura, dal momento che all'inizio della sua carriera aveva avuto anche degli ottimi riscontri da parte del pubblico. Sinni scrive:

Ah volevo precisare che il record dei rifiuti dal festival non è dei Jalisse ma il mio con 33 volte consecutive. La cosa assurda è che non compaio nemmeno nelle liste degli esclusi. Praticamente non esisto. Comunque rimango umile.

Il cantante ha poi sottolineato che non si trattava di una polemica, bensì di una "precisazione".

"La mia vita non è cambiata"

Intervistato all'inizio di quest'anno, il cantautore aveva raccontato di come la vittoria di The Voice Senior non avesse cambiato la sua vita, non lo avesse portato al successo sperato: "Ho continuato a fare quello che facevo prima di partecipare, né più, né meno", aveva raccontato piuttosto rassegnato dall'esito di questa sua partecipazione, grazie alla quale andò a Sanremo come ospite nel 2021. Eppure Sinni non ha nascosto la felicità nell'aver conquistato l'affetto delle persone, come dimostrava il sold out al Teatro Olimpico di Roma, dove aveva suonato.