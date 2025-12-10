I cantanti esclusi di Sanremo a Le Iene, Arisa accetta di ritirarsi per fare posto ad Annalisa: tutte le reazioni

Dopo che Carlo Conti ha annunciato i Big in gara a Sanremo, i 270 cantanti che non sono stati scelti sono stati contattati da Le Iene dall’imitatore ufficiale del conduttore artistico e le loro reazioni sono state esilaranti.

Da quando Carlo Conti ha annunciato i cantanti in gara a Sanremo 2026, sono ben 270 gli artisti che invece non sono stati scelti e che, quindi, potrebbero essere rimasti più o meno delusi dalla decisione del direttore artistico. È su di loro che Le Iene decidono di puntare, chiamando l'imitatore ufficiale del conduttore, ovvero David Pratelli, per aiutarli nel mettere su una serie di scherzi, in cui le reazioni dei cantanti sono piuttosto esilaranti, ma c'è anche qualcuno che non l'ha presa poi così bene.

Le reazioni dei cantanti esclusi da Sanremo

Protagonista del video è Sebastian Gazzarrini che accompagnato da Pratelli, mette alla prova i cantanti chiedendo loro se sono ancora amici di Carlo Conti, sebbene il direttore artistico non li abbia scelti nel cast dell'ultimo Festival. C'è Kekko dei Modà che carinamente dice: "Io ti voglio ancora bene Carlo, certo, mi dispiace un po’ che abbiamo discusso, ma mica perché non mi prendi la canzone". È stata poi la volta di Fabio Rovazzi, a cui il finto Carlo propone di partecipare al Festival arrivando col trattore: "Beh sarebbe bello" dice il cantante assecondando la richiesta del conduttore e poi precisando: "Potrei anche venire lo stesso a Sanremo, ma dipende da come". I due chiamano anche Al Bano, a cui dicono che in questi anni ha proposto solo pezzi brutti e il cantante, anche un po' risentito ha risposto:

Come mai sono arrabbiato con te? Secondo me bisogna sempre guardare avanti nella vita. Non penso di aver esagerato. Si commettono errori nella vita, io ho i miei e tu però hai i tuoi. Il mio brano era brutto? No! Modestia a parte, io pezzi brutti non ne ho mai fatti.

Tra quelli un po' delusi c'è Povia: "Sono 15 anni che ci resto male", ma alla fine si fa una risata. C'è poi qualcuno che davvero non ha digerito il fatto di non essere stato scelto, ma nel servizio non vengono mostrati elementi dai quali si possa identificarlo, si rendo noto che ha vinto un'edizione del Festival e che sia molto amato dal pubblico, il finto Conti gli chiede se sia o meno suo amico e lui risponde: "Ma perché mi fai questa domanda? Perché non mi hai preso a Sanremo? Vedi tu…sono due anni, cioè che domande fai?" e Conti continua: "Vabbè ma lo sai, non è che le tue canzoni siano così belle" e lui: "Ma cosa vuol dire questo? Cosa stai dicendo?" e Pratelli: "Dai, non era per niente bellina" e riceve in risposta un alterato: "Dai, Carlo, ma vattene a fanc**o".

Gli scherzi ai Big scelti per il Festival

Ma le chiamate sono state fatte anche a coloro che, invece, sono stati presi continuando con degli scherzi piuttosto cattivi. Ad Arisa, ad esempio, le si chiede di esibirsi con Annalisa, rinunciando al suo posto e la cantante: "Ma come? In che senso?" per poi inveire simpaticamente contro i due artefici dello scherzo: "Ma volete far morire le persone? Siete pazzi". J-Ax, invece, capisce subito che si tratta di uno scherzo: "Siete Le Iene, siete delle me**e".