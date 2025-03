Francesco canta “Un senso” a The Voice Senior e si commuove, la reazione di Vasco Rossi alla sua esibizione

video suggerito

Nella puntata di The Voice Senior andata in onda venerdì 28 febbraio, Francesco Benedetto ha commosso i giudici dopo essersi esibito con Un senso, celebre brano di Vasco Rossi. Il concorrente, cuoco di professione emigrato con la famiglia anni fa in Brasile, ha raccontato che per lui la musica è stata un punto di riferimento importante: "Ogni volta che mi sono trasferito è stato un trauma perché perdevo tutto quello che avevo costruito. La musica mi ha salvato". La sua performance ha colpito anche il cantante modenese, tanto da spingerlo a pubblicare una reazione sul suo profilo Instagram.

L'esibizione di Francesco a The Voice Senior

Francesco viene da Genova e ha un ristorante a Celle Ligure. "La musica si lega anche al cibo, bisogna saper mettere armonia anche nei piatti, con gli ingredienti, così come si fa nella musica", ha detto, prima di esibirsi con Un senso di Vasco. La sua performance ha lasciato tutti a bocca aperta per la somiglianza al timbro di voce di Rossi. "Vedere una persona di 70 anni darci questa emozione non ha prezzo, hai portato una canzone di uno dei miei cantanti preferiti in assoluto", ha detto Clementino. Per lui, a fine esibizione, una standing ovation da parte del pubblico e dei giudici.

La reazione di Vasco Rossi

L'esibizione di Francesco ha colpito anche Vasco Rossi in prima persona, che su Instagram ha ricondiviso l'esibizione di Francesco, come se volesse dargli in qualche modo la sua benedizione. Non è la prima volta che un concorrente di The Voice viene accostato all'autore originale del brano che canta, ma non sempre le star si espongono così tanto. In questo caso, Rossi deve aver ritenuto Francesco un vero talento.