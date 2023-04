Francesco Arca a Ci Vuole un Fiore: “I bambini celebrano la diversità e non hanno paura, è naturale” Francesco Arca ospite di Francesco Gabbani a Ci Vuole Un Fiore ha recitato un monologo nel quale parla della parola “è normale”. Essere genitore mi migliora come persona, imparo molte cose dai bambini, come cuccioli in natura celebrano la diversità e non ne hanno paura. Sapete perché? Perchè è naturale”.

A cura di Gaia Martino

In onda questa sera su Rai Uno Ci Vuole Un Fiore, lo show di Francesco Gabbani dedicato alle tematiche ambientali, protagoniste del dibattito mondiale. Tra gli ospiti di questa sera anche Francesco Arca, l'attore di Resta Con Me, una serie alla quale è molto legato, ha spiegato. Prima di divertirsi a suon di musica e passi di ballo, Arca ha recitato un monologo.

Il monologo di Francesco Arca a Ci vuole un fiore

Francesco Arca con un monologo a Ci vuole un fiore ha parlato della parola "naturale", usata per descrivere un'ovvietà. "Quando si deve rispondere a qualcosa di ovvio spesso diciamo "è naturale". La prima volta che ho incrociato lo sguardo di mia figlia è scattato un senso di protezione, responsabilità, è partito come d'istinto, quasi animale, perché è naturale", le parole prima di parlare di quanto sia emozionante per lui essere genitore. "Essere genitore mi migliora come persona, come uomo. Imparo molte cose dai bambini. Loro come cuccioli in natura celebrano la diversità e non ne hanno paura. Sapete perché? Perchè è naturale. Nel mondo animale essere genitori è figli non è solo una questione biologica. Adottano cuccioli non per forza della loro specie. Essere genitore, per me, significa proteggere, è così, è naturale". Poi la conclusione: "Che tu sia il predatore o il cerbiatto, non fa differenza. Non c'è niente che non faresti per i tuoi figli, i cuccioli vanno protetti, è naturale". Dopo il suo discorso, ha parlato della serie televisiva Resta Con Me, raccontando di esserne molto legato.

"Sto lavorando a un nuovo progetto"

Seduto davanti ad un mini orto posizionato sul tavolo, Francesco Arca ha poi raccontato a Gabbani e al pubblico di Rai Uno del nuovo progetto al quale sta lavorando, un documentario. "Sto lavorando a un progetto al quale tengo molto, è un documentario che parla dell'equilibrio instabile tra tecnologia e natura". Infine davanti ad una piccola arca di legno ha confessato chi porterebbe con sé qualora dovesse scappare: "Famiglia, gli amici, i miei nemici, una cassa di rosso toscano, un maestro di ballo".