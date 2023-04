Rai1 sospende Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani Venerdì 21 aprile, Rai1 non trasmetterà la seconda e ultima puntata di Ci vuole un fiore, lo show green di Francesco Gabbani. La decisione arriva in segno di rispetto per il lutto che ha colpito Roberto Vecchioni, ospite della puntata (registrata da tempo).

A cura di Stefania Rocco

Rai1 ha sospeso Ci vuole un fiore, lo show green condotto da Francesco Gabbani la cui seconda e ultima puntata sarebbe dovuta andare in onda venerdì 21 aprile in prima serata. La decisione della rete è stata maturata qualche ora fa ed è strettamente connessa al drammatico lutto che ha colpito Roberto Vecchioni. Il cantautore sarebbe stato ospite dello show con un'intervista registrata diverso tempo prima della scomparsa del figlio Arrigo. Considerando il momento privato estremamente delicato che la famiglia Vecchioni sta vivendo, Rai ha deciso di sospendere temporaneamente la messa in onda della puntata.

Perché la Rai ha sospeso Ci vuole un fiore

Secondo TvBlog, la decisione della Rai sarebbe stata maturata in segno di rispetto nei confronti di Vecchioni, ospite della seconda puntata di Ci vuole un fiore con una lunga intervista. Il cantautore aveva registrato il suo contributo al programma tempo prima che le condizioni di salute del figlio precipitassero. Al posto del programma di Gabbani, Rai1 trasmetterà la replica del film Sorelle per sempre, la pellicola ispirata alla storia di Melissa Foderà e Caterina Alagna., le due ragazze di Mazara del Vallo che furono scambiate in culla il 1° gennaio 1998 e che tornarono alle rispettive famiglie solo 3 anni dopo.

Gli ascolti di Ci vuole un fiore

Non avrebbero avuto alcuna influenza sulla decisione della Rai di sospendere la seconda e ultima puntata di Ci vuole un fiore gli ascolti dello show musicale che ha visto Francesco Gabbani cimentarsi in maniera convincente nel ruolo di one man show. Il debutto della seconda edizione di Ci vuole un fiore era stato accolto da 2,2 milioni di spettatori e il 13,2% di share. Il programma di Gabbani si era scontrato con il debutto della fiction di Canale5 Il patriarca che aveva ottenuto il 19,2% di share.