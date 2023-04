Ascolti tv venerdì 14 aprile: chi ha vinto tra Ci vuole un fiore e Il Patriarca Il palinsesto televisivo di venerdì 14 aprile e i dati Auditel registrati da film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Ecco chi ha conquistato il podio degli ascolti.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo della serata di venerdì 14 aprile ha offerto al pubblico italiano un ventaglio di opportunità tra fiction, programmi di intrattenimento e anche trasmissioni dedicate all'approfondimento politico. Su Canale 5 è arrivata una nuova fiction, "Il Patriarca" che già dalla prima puntata ha saputo tenere il pubblico incollato al piccolo schermo. Su Rai1, invece, è tornato Francesco Gabbani con il suo "Ci vuole un fiore", show dedicato all'ambiente e infine, su Rai2, appuntamento con la quinta stagione di Rocco Schiavone. Chi ha vinto la consueta sfida degli ascolti tv.

Il ritorno di Claudio Amendola porta nuova linfa a Canale 5

Erano ben dodici anni che Claudio Amendola non compariva in una fiction di Canale 5 e, forse, anche per questo motivo il ritorno dell'attore sulle reti Mediaset è stato garanzia di successo per gli ascolti. La prima puntata de Il Patriarca, che lo vede protagonista e anche regista, ha conquistato 3.216.000 spettatori registrando uno share del 19.2%, conquistando così il podio degli ascolti tv. Un ottimo risultato per la rete che, infatti, sta premendo l'acceleratore sulle nuove produzioni seriali che stanno trovando un certo riscontro anche nel pubblico. Su Rai1, invece, Francesco Gabbani veste nuovamente i panni dello showman, che già dallo scorso anno gli calzavano perfettamente e riprende, stavolta in solitaria, le redini di "Ci vuole un fiore", programma dedicato all'ambiente che propone una sensibilizzazione sulle tematiche eco-sociali.

Gli ascolti tv registrati dalle altre reti generaliste

Su Rai2 è tornato l'appuntamento con Rocco Schiavone 5 che si rivela la scelta di 1.638.000 spettatori con l'8.8% di share. Su Italia1 Bloodshot ha raccolto davanti al video 990.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai3 Lui mi parla ancora è stato seguito da 554.000 spettatori segnando il 2.9% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha registrato 1.185.000 spettatori segnando l'8.1% di share. Su La7 Propaganda Live raggiunge 743.000 spettatori arrivando al 5.3% di share. Su Tv8 4 Ristoranti ha segnato 468.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza interessa 1.083.000 spettatori con il 5.6% di share.