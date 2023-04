Ascolti venerdì 21 aprile, chi ha vinto tra Ci Vuole un Fiore e Il Patriarca con Claudio Amendola La fiction di Canale 5 è stato seguita da 2.691.000 spettatori con uno share del 16.4%. Ha tenuto testa Francesco Gabbani su Rai 1 con la seconda e ultima puntata del suo show Ci Vuole un Fiore, che ha interessato 2.072.000 spettatori pari al 13.1% di share.

A cura di Giulia Turco

Nella prima serata di venerdì 21 aprile, il programma più seguito della tv generalista è la seconda puntata de Il Patriarca, la fiction di Canale 5 con Claudio Amendola. L’appuntamento è stato seguito da 2.691.000 spettatori con uno share del 16.4%. Di contro, ha tenuto testa Francesco Gabbani su Rai 1 con il suo show Ci Vuole un Fiore, che ha interessato 2.072.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Il successo di Francesco Gabbani su Rai 1

In un primo momento Rai 1 aveva ipotizzato la sospensione del secondo e ultimo appuntamento con lo show di Gabbani, in segno di rispetto per Roberto Vecchioni, ospite della puntata registrata diverso tempo prima, per la morte del figlio Arrigo. Alla fine la rete ha optato per la messa in onda della stessa, come Fanpage.it ha chiarito. Una scelta che ha confermato gli ottimi risultati in termini di ascolti molto per il programma, che già dal primo appuntamento della prima edizione si era allineato sui 2,2 milioni di spettatori e uno share del 13,2% per la rete ammiraglia.

Bene anche il dato del secondo appuntamento con la fiction di Canale 5, nonostante un calo rispetto alla prima puntata. La settimana precedente infatti, Claudio Amendola aveva portato su Canale 5 3.216.000 spettatori registrando uno share del 19.2%,

Il resto degli ascolti sulle reti generaliste

Nella prima serata di venerdì 21 aprile, su Rai2 The Good Doctor 6 debutta con 948.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere ha raccolto 889.000 spettatori (5%). Su Rai3 Tre piani è seguito da 896.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.293.000 spettatori (9.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 739.000 spettatori pari al 5.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 524.000 spettatori (2.8%) e 412.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Fratelli di Crozza interessa 1.078.000 spettatori (5.7%). Su Rai4 The Gentlemen arriva a 262.000 spettatori (1.4%).