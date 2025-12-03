Francesca Fialdini tornerà a Ballando con le Stelle dopo l’infortunio, l’annuncio e la data del rientro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È finito il periodo di stop da Ballando con le Stelle di Francesca Fialdini. Dopo l'infortunio al piede e la rottura di 4 costole, la concorrente ha fatto sapere che tornerà in gara. Una notizia che ha dato la diretta interessata dopo settimane in cui si è dato spazio a diverse ipotesi sul suo futuro nel programma, che la vede ancora oggi come una delle favorite alla vittoria.

Sul suo profilo Instagram, Francesca Fialdini ha annunciato il ritorno a Ballando con le Stelle e alle prove insieme a Giovanni Pernice. "Siamo tornati, stiamo ballando", ha detto sorridendo. E ha poi aggiunto: "Ci vediamo sabato sera". La concorrente ha quindi dato appuntamento alla puntata di sabato 6 dicembre, nel quale tornerà ufficialmente a competere, probabilmente dopo uno spareggio, così come era capitato anche alla coppia Delogu-Perotti (per altre motivazioni).

Fialdini continua a essere una delle grandi favorite alla vittoria, anche se il tempo in cui è stata costretta a fermarsi potrebbe giocare a suo favore, come aveva raccontato in un'intervista a Fanpage.it: "Ho avuto la sensazione che il pubblico mi volesse veramente bene quando mi ha votato per la coreografia in cui ero ‘zoppa', anche se questo non vuol dire che mi aspetteranno".

Intorno alle sue condizioni di salute si era creato un vero e proprio caso, che è stato rinominato "lastra gate": pare che inizialmente alcuni colleghi non credessero nel suo infortunio tanto da chiederle le lastre. Tra i nomi, quello di Fabio Fognini, che era intervenuto per smentire e spiegare come fossero andate davvero le cose, archiviando il caso una volta per tutte.