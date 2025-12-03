Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Ballando con le stelle 2025

Francesca Fialdini tornerà a Ballando con le Stelle dopo l’infortunio, l’annuncio e la data del rientro

Francesca Fialdini tornerà a Ballando con le Stelle dopo il recente infortunio, che l’aveva costretta a uno stop forzato. L’appuntamento è alla prossima puntata, in onda sabato 6 dicembre.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Ballando con le stelle 2025

È finito il periodo di stop da Ballando con le Stelle di Francesca Fialdini. Dopo l'infortunio al piede e la rottura di 4 costole, la concorrente ha fatto sapere che tornerà in gara. Una notizia che ha dato la diretta interessata dopo settimane in cui si è dato spazio a diverse ipotesi sul suo futuro nel programma, che la vede ancora oggi come una delle favorite alla vittoria.

Sul suo profilo Instagram, Francesca Fialdini ha annunciato il ritorno a Ballando con le Stelle e alle prove insieme a Giovanni Pernice. "Siamo tornati, stiamo ballando", ha detto sorridendo. E ha poi aggiunto: "Ci vediamo sabato sera". La concorrente ha quindi dato appuntamento alla puntata di sabato 6 dicembre, nel quale tornerà ufficialmente a competere, probabilmente dopo uno spareggio, così come era capitato anche alla coppia Delogu-Perotti (per altre motivazioni).

Immagine

Fialdini continua a essere una delle grandi favorite alla vittoria, anche se il tempo in cui è stata costretta a fermarsi potrebbe giocare a suo favore, come aveva raccontato in un'intervista a Fanpage.it:  "Ho avuto la sensazione che il pubblico mi volesse veramente bene quando mi ha votato per la coreografia in cui ero ‘zoppa', anche se questo non vuol dire che mi aspetteranno".

Leggi anche
Come sta Barbara D'Urso dopo l'infortunio a Ballando, la foto del referto sui social: cosa ha deciso il medico

Intorno alle sue condizioni di salute si era creato un vero e proprio caso, che è stato rinominato "lastra gate": pare che inizialmente alcuni colleghi non credessero nel suo infortunio tanto da chiederle le lastre. Tra i nomi, quello di Fabio Fognini, che era intervenuto per smentire e spiegare come fossero andate davvero le cose, archiviando il caso una volta per tutte.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views