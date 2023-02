Formula 1 e MotoGP, riparte la stagione motori Sky e Jovanotti si aggiunge alla squadra Riparte la stagione dei motori e Sky conferma il grande investimento sulle due e quattro ruote presentando la stagione all’Autodromo di Monza. Tante le novità, tra cui la partecipazione del cantante, che dona la sigla alla MotoGP.

A cura di Andrea Parrella

La stagione dei motori è ormai ai blocchi di partenza e la squadra di Sky è pronta a raccontare le principali competizioni internazionali in esclusiva, rafforzando ancora di più la propria leadership nel settore con alcune novità che andranno a sommarsi alla copertura enorme che l'emittente fa di Formula 1, Moto GP e tutte le altre categorie legate al mondo dei motori.

Il 27 febbraio Sky ha pensato a una presentazione decisamente in linea con le alte aspettative, scegliendo l'autodromo di Monza per lanciare le principali novità di quest'anno, con un racconto che si articolerà tra Tv, in streaming e sui canali digitali, con oltre 320 gare in 43 weekend e più di 1.600 ore di programmazione in diretta, di cui 400 tra studi e rubriche.

La stagione di Formula 1

Si parte dalla Formula 1, per risultati e margini di miglioramento in termini di attrattiva sul pubblico il fiore all'occhiello dell'offerta Sky. La F1, al via dal 5 marzo con il GP de Bahrain, conferma in toto la proprio squadra, da Carlo Vanzini a Marc Genè, passando per Roberto Chinchero e Matteo Bobbi. A loro si aggiunge Ivan Capelli, voce storica della Formula 1 anche negli anni scorsi. Sky da quest'anno ha aperto alle dirette su tutte le piattaforme con la trasmissione dei test anche su Youtube. Alla proposta editoriale classica si aggiunge una nuova rubrica social ogni mattina prima della gara domenicale con Federica Masolin e Davide Valsecchi. Tra le novità per il pubblico Sky avrà una linea privilegiata con alcuni Team Principal che potranno intervenire direttamente in cronaca dai propri muretti in pit lane. Cinque le gare stagionali che verranno trasmesse in chiaro su Tv 8. +

La Moto GP riparte da Bagnaia

Grande rilevanza anche per la Moto GP, reduce da una stagione all'insegna del tricolore con la vittoria di Bagnaia su Ducati. La nuova stagione Sky, in partenza dal 26 marzo con la gara in Portogallo, riparte sotto la stessa stella e avrà come novità una nuova identità musicale, con la sigla del motomondiale scritta e cantata da Jovanotti, dal titolo "Si fa bello per te", frutto dell'amicizia tra l'artista e Guido Meda, voce storica del motomondiale vicedirettore della redazione Sky. Il primo GP in Portogallo vedrà inoltre la nascita della rubrica “Parto in Quarta”, che nei pre gara vedrà protagonista Fabio Quartararo che parlerà di sé e della corsa che sta per affrontare. E ancora: la novità della Sprint Race godrà nelle prime 6 gare della stagione di trasmissione in diretta e in chiaro anche su TV8.

Le altre competizioni

Non solo Formula 1 e MotoGP. L'offerta motori di Sky si completa con Superbike, Formula E, World Rally Championship, NTT Indycar Series, Fanatec GT World Challenge Europe, la novità del World Endurance Championship e tanti altri campionati, disponibili su Sky, Sky Go, in streaming su NOW e con una maggiore selezione di eventi in chiaro.

Inoltre sui canali dedicati Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP, oltre che su Sky Sport Arena e sugli altri canali Sky che racconteranno i principali campionati motoristici a due e quattro ruote. Raddoppiano le produzioni originali dedicate ai grandi temi e ai grandi personaggi del motorsport, spaziando dallo sport al prodotto e anche al turismo (disponibili anche on demand su Sky e NOW).