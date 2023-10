Flavio Briatore torna a dire “sei fuori”, The Apprentice in onda su Rai2 in primavera Flavio Briatore annuncia il ritorno su Rai2 dello show andato in onda più di 10 anni fa. Lo stesso format divenuto celebre in America grazie a Donald Trump.

A cura di Andrea Parrella

Flavio Briatore torna in Tv con The Apprentice. Lo ha annunciato lui stesso sui social, con un video pubblicato su Instagram che rievoca lo scenario classico del programma televisivo. Lui seduto alla scrivania, che annuncia: "Ragazzi, dopo 10 anni torna The Apprentice. Ricordate la trasmissione con il celebre ‘sei fuori'? Io ero il boss e sarò ancora il boss. Per chi ha tra 19 e 35 anni, basterà inviare il proprio curriculum. Il programma andrà in onda in primavera su Rai2".

Il messaggio è completo, non manca nulla. The Apprentice andrà quindi in onda su Rai2 e non più su Sky Uno, dove aveva trovato grande risonanza. Una scelta del servizio pubblico che alimenterà certamente polemiche, vista la simpatia mai negata da parte di Briatore nei confronti del premier Meloni e l'ingresso in Rai di un altro volto facilmente associabile alla destra italiana.

In Italia Briatore, in America Trump

The Apprentice è un programma assai rappresentativo nel panorama televisivo italiano e internazionale, soprattutto per le figure che hanno prestato il volto all'esperimento. Briatore, personaggio dalla forte personalità e da sempre divisivo nelle sue uscite pubbliche, è infatti la versione italiana di Donald Trump, volto del programma per 14 edizioni, divenuto simbolo internazionale di un reality televisivo che ha contribuito a rafforzare l'immagine dell'imprenditore spietato poi divenuto presidente degli Stati Uniti d'America.

Leggi anche The Good Doctor 6 finale di stagione, Shaun e Lea diventano genitori

Come funziona The Apprentice

Il programma The Apprentice porta davanti a Flavio Briatore aspiranti uomini e donne d’affari intenti a superare diverse prove manageriali, che dovranno dimostrargli di avere la giusta stoffa per lavorare con lui per almeno un anno e con uno stipendio a sei cifre. Nelle precedenti edizioni i candidati venivano quindi divisi in due squadre e per ogni prova veniva eletto un team leader per ciascuna, con il compito di coordinare l’operato dei compagni. La squadra vincitrice della prova decisa dal Boss avrebbe ricevuto come premio un momento di svago, mentre quella perdente si sarebbe sottoposta ad un duro colloquio con il Boss, dove almeno uno dei concorrenti sarebbe stato eliminato. Si capirà più in là se al programma verranno apportate modifiche, o l'impianto resterà identico.