Fiorello spostato su Rai2, dal 5 dicembre parte “Viva Rai2” Dopo le polemiche degli ultimi giorni, la Rai scioglie le riserve sul rientro di Fiorello, che tornerà con Viva Rai2. Il programma partirà su RaiPlay, dal 7 novembre, poi dal 5 dicembre andrà in onda su Rai2, tutti i giorni, con uno spazio incluso nella fascia oraria che va dalle 7 alle 8.30.

A cura di Andrea Parrella

Alla fine Fiorello tornerà in Rai, ma non dalla porta principale. Il mattatore, da settimane al centro del dibattito per il ritorno con uno spazio di primo mattino, andrà sì in onda, ma non sulla prima rete e il titolo del suo show – Viva Rai2 – lascia intendere quale sarà la collocazione. Un titolo esplicitamente evocativo dell'operazione di Viva Radio 2 che diede il via a una nuova, lucente fase della carriera di Fiorello.

A dare notizia di questo cambiamento è l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, che nel presentare nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda ha definito i dettagli del nuovo progetto dell’artista, autore e intrattenitore. Viva Radio 2 partirà dal 7 novembre in fase sperimentale, inizialmente su RaiPlay, per poi andare in onda dal 5 dicembre su Rai2, dal lunedì al venerdì.

Come sarà Viva Rai2

Il programma consisterà di 135 puntate totale e andrà avanti fino a giugno. È previsto nella fascia tra le 7 e le 8.30 con un orario ancora da stabilire nei dettagli. Oltre che su RaiPlay il programma potrà essere ascoltato su RayPlaySound, Rai Radio Tutta Italiana. Inoltre il sabato e la domenica, su Radio2, verrà trasmesso il meglio della settimana.

Le proteste del Tg1

In settimana il tema del ritorno di Fiorello su Rai1 aveva alimentato polemicheiale Mazzini. In particolare il cdr del Tg1aveva contestato l'idea di uno spazio affidato a Fiorello nel mattino di Rai1, attualmente di competenza della redazione giornalistica. Contestazione che aveva immediatamente portato a una precisazione dell'amministratore delegato Fuortese al successivo passo indietro dello stesso cdr del Tg1, che aveva precisato: "Fiorello ci piace, ma con un progetto anche per noi […] Il Tg1 non è in guerra con nessuno, come scrivono i giornali, tantomeno con un artista del quale continuamente racconta le mirabili imprese televisive".