Fiorello e Mahmood omaggiano Sister Act, Whoopi Goldberg ringrazia in diretta Tv in America L’attrice ringrazia lo showman e il cantante che l’hanno omaggiata durante puntata di Viva Rai2. Fiorello entusiasta sui social: “Non ci credo”.

A cura di Andrea Parrella

Il successo di Fiorello e di Viva Rai2 pare inarrestabile e adesso la voce anche in America. Il programma questa mattina ha omaggiato Whoopi Goldberg, l'attrice protagonista dell'eterno classico del cinema Sister Act, riproponendo uno dei momento più celebri della pellicola con Mahmood ospite di Fiorello.

I ringraziamenti di Whoopi Goldberg

A ringraziare i due è stata proprio l'attrice in persona, prima attraverso i social, dove ha condiviso un ringraziamento rivolto al conduttore al cantante: ”Thank you Mahmood e Rosario Fiorello”. Come se non bastasse, Whoopi Goldberg, che era stata avvertita dell'omaggio da un suo socio in affari, ha voluto ringraziare la coppia nel corso del talk show americano The View, di cui è conduttrice. Goldberg racconta alle sue ospiti di avvertire il dovere di festeggiare il suo compleanno – per la cronaca 68 candeline – per tutte quelle persone che non hanno la possibilità di farlo. Quindi ha aggiunto:

“Lasciate che vi racconti cosa è successo oggi in Italia. È venuto fuori che sono stato omaggiata perché un intrattenitore italiano, Fiorello, e il cantante Mahmood hanno eseguito un tributo a Sister Act in onore del mio compleanno. Lo spettacolo si chiama Viva Rai2. Date un’occhiata. È davvero meraviglioso”.

Immediato Fiorello, che dopo poco ha condiviso sui social proprio il video di Goldberg, accompagnandolo con un esplicito "Non ci credo!".

Mahmood e la pace con Malgioglio

Fiorello ha quindi dato il via alla seconda settimana di Viva Rai2, dopo la partenza esplosiva dei giorni scorsi, quando tra notizie, rappacificazioni e incontri inaspettati, aveva realizzato grandi ascolti, anche superiori a quella della prima, e per certi versi sorprendente, stagione. Oggi, ospite dello showman, Biggio e Casciari, è stato Mahmood che, a proposito di riconciliazioni, ha risolto la lite a distanza con Cristiano Malgioglio per la canzone "Cocktail d'amore", con il cantautore che aveva accusato di plagio il cantante di "Soldi" di averlo copiato. Fiorello lo ha quindi chiamato al telefono: "Ero a Istanbul quando ho saputo che Mahmood aveva scritto una canzone dal titolo ‘Cocktail d’amore’ e mi sono arrabbiato perché i titoli iconici devono rimanere iconici”. La risposta di Mahmood: "Ma no Malgi. Ero a ballare a Berlino, ad una serata intitolata ‘Cocktail d’amore’, proprio in onore del tuo brano. Il mio voleva essere un omaggio”.