Fiorello a Carolyn Smith: “Che clima amichevole a Ballando con le stelle, sembra casa Soumahoro”

Nella prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo format del mattino presentato da Fiorello, con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, subito tante risate e tante novità. Non solo il grande annuncio di Amadeus, che ha dato notizia dell'arrivo nel cast di Sanremo 2023 di Francesca Fagnani nelle vesti di co-conduttrice, ma anche tante gag e risate. Tra gli ospiti del giorno, Carolyn Smith, la popolare giurata di Ballando con le Stelle. Proprio con la Smith, Fiorello ha scherzato in apertura con una battuta sul clima che si respira in trasmissione, soprattutto tra i giurati: "Sembra la casa di Soumahoro".

La frecciata di Fiorello

La battuta di Fiorello su Ballando con le Stelle tocca anche il caso di Aboubakar Soumahoro, in relazione alle liti interne tra gli stessi giurati:

Dovete sapere che Carolyn è venuta qui da fan. Complimenti Carolyn, perché posso dire una cosa? Guardo sempre Ballando con le stelle ed è davvero molto bello. Io guardo sempre Ballando con le stelle e devo dire che c'è un clima così amichevole, quest'atmosfera che sembra di stare a casa dei Soumahoro. Ti immagini quando vanno a casa? Lui che parla con la moglie: ‘Perché tua madre! Perché tua madre!'. A giugno, c'è il compleanno di mia figlia, vi voglio invitare per fare un clima amichevole.

Il caso Soumahoro

Il riferimento al caso Soumahoro è ovviamente legato ai più recenti fatti di cronaca. Aboubakar Soumahoro, in seguito a una serie di presunte irregolarità amministrative avvenute nelle cooperative gestite dalla suocera e dalla compagna, ha deciso di autosospendersi dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, al fine di chiarire la sua posizione.

Amadeus annuncia Francesca Fagnani co-conduttrice a Sanremo

Viva Rai2! è cominciato con uno scoop annunciato da Amadeus, ospite speciale per la prima puntata. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 ha infatti ufficializzato Francesca Fagnani come co-conduttrice.