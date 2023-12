Fiordaliso al Grande Fratello: “A Vittorio Menozzi piace Federico ma ancora non lo sa” Nella Casa del Grande Fratello, Fiordaliso ipotizza che a Vittorio Menozzi piaccia Federico Massaro. La confessione della cantante di fronte alle telecamere: “Lui ancora non lo sa”.

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fiordaliso, concorrente del Grande Fratello, ipotizza lo sviluppo di un triangolo nella Casa di Cinecittà. Soprannominata la “zia”, dai concorrenti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Fiordaliso è riuscita a stringere un ottimo rapporto con tutti i protagonisti del reality, dai giovanissimi ai quasi coetanei. In particolare, non ha mai negato di nutrire un forte affetto nei confronti di Vittorio Menozzi, una tra le personalità più positive della Casa. Ed è proprio relativa a Vittorio l’ipotesi cui la cantante ha dato voce qualche ora fa.

Il legame fraterno tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro

Parlando con Marco Maddaloni subito dopo la puntata – record negli ascolti – di lunedì 11 dicembre, Fiordaliso si è detta convinta che a breve potrebbe svilupparsi un nuovo triangolo nella Casa di Cinecittà: “A Vittorio piace Federico e a Greta piace Vittorio. Però a Vittorio piace anche Greta. Ma anche a Federico piace Greta però a Greta piace più Vittorio”. Maddaloni è apparso confuso dalla teoria esposta da Fiordaliso e ha avanzato una seconda ipotesi: “Ah, Vittorio diciamo che è fluido”. “Fluido?”, gli ha fatto eco Fiordaliso, “Sì.. No, diciamo che lui non lo ha ancora provato, non lo sa, ma per lui non è un problema”.

Vittorio Menozzi ha già smentito la presunta omosessualità

L’ipotesi di Fiordaliso a proposito di un interesse di Vittorio nei confronti di Federico era già stata smentita dal diretto interessato. Era stata Beatrice Luzzi a chiedergli apertamente se fosse gay, domanda alla quale il modello aveva risposto con semplicità: “Sei fuori strada, mi dispiace. Se lo fossi, non avrei problemi a dirlo”. Tra Vittorio e Federico, al contrario, sembrerebbe essere nato un bel rapporto di amicizia, addirittura di quasi fratellanza. “Che bello tu sia entrato in Casa”, aveva detto Vittorio a Federico qualche giorno fa, “Sembra poco ma sei importante”.