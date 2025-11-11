Finale di Avanti un altro con 400mila euro in palio, Bonolis: “Berlusconi ha lo stesso problema di Affari Tuoi”

Ieri sera la concorrente di Avanti un altro, Sofia, è arrivata al gioco finale con un premio dal valore di 400mila euro. Una cifra importante, “che potrebbe gettare in gravissime difficoltà Mediaset”, ha commentato Paolo Bonolis. Il conduttore ha così scherzato, tirando in ballo anche i premi da 300mila euro vinti ad Affari Tuoi. “In Rai hanno lo stesso problema”.

Durante la puntata di Avanti un altro di ieri, in onda nel tardo pomeriggio di Canale5, Paolo Bonolis ha scherzato sul premio in palio della concorrente Sofia, arrivata al gioco finale con un premio in palio da 400mila euro. Una cifra che raramente è stata raggiunta dai partecipanti al gioco che, all'ultimo step, sono chiamati a rispondere in maniera errata alle domande del conduttore. Quest'ultimo, prima di dare il via al timer, ha citato Pier Silvio Berlusconi e anche Affari Tuoi, game show di Rai1, condotto da Stefano De Martino, che recentemente ha segnato il record con due serate di seguito terminate con vittorie da 300mila euro.

Le parole di Paolo Bonolis

Prima di dare il via al gioco finale, Paolo Bonolis si è rivolto a Sofia, concorrente in gioco che ha vinto il titolo di campionessa della puntata arrivata a fine puntata con un premio in palio dal valore di 400mila euro. "Adesso giochi per 400mila euro, che è una cifra importante, molto importante. Talmente importante che potrebbe gettare in gravissime difficoltà la stessa azienda Mediaset laddove tu vincessi" ha commentato il conduttore. E con il tono ironico che da sempre lo contraddistingue, ha continuato: "Da quello che sappiamo, una delegazione Mediaset con in testa Pier Silvio (Berlusconi, ndr) si sta recando verso la fine del cammino di Compostela per invocare la grazia che tu non vinca. E credo che, da quello che mi hanno detto, siano stati raggiunti da una delegazione Rai perché ad Affari Tuoi hanno lo stesso problema". Una frecciata a Stefano De Martino e al gioco dei pacchi che si aggiunge a quelle recenti di Gerry Scotti, protagonista dell'access prime time di Canale5.

Quanto ha vinto Sofia ad Avanti un altro

Sofia, arrivata in finale con 400mila euro, non è riuscita però a tornare a casa con le tasche piene. È riuscita a congelare 49mila euro, ma a poche domande dalla domanda finale, la concorrente ha sbagliato una risposta. È tornata a casa a mani vuote, e Bonolis l'ha così salutata: "Mi dispiace Sofia, buona fortunata per tutto".