Sofia ad Affari Tuoi: “Ho sempre lavorato per aiutare i miei genitori”, e vince alla Regione Fortunata

Sofia della Regione Sicilia ha firmato un finale da lieto fine ad Affari Tuoi. Nella puntata di stasera dopo una partita sfortunata, ha giocato alla Regione Fortunata. Ha scelto la sua Regione per il premio da 100mila euro e ha vinto.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 30 novembre 2025, Sofia della Regione Sicilia: da Mazara del Vallo, lavora come insegnante alla scuola primaria ed ha giocato accompagnata dalla mamma Nuccia. Dopo una lunga partita sfortunata, è riuscita a conquistare il premio da 100mila euro alla Regione Fortunata.

La partita di Sofia ad Affari Tuoi

La partita di Sofia non è partita col botto: con i primi sei tiri ha eliminato 50 euro, 100 euro, 10mila euro, 75mila euro, 200mila euro, 30mila euro. Il dottore ha allora proposto il cambio: "C'è qualche numero che mi piace, voglio fidarmi di quello che ho imparato. Spero di non essere l'eccezione. Quindi cambio" ha dichiarato la pacchista prima di lasciare il 2 per il 13. Nel suo pacco c'erano solo 5 euro. Eliminati dal tabellone 15mila euro e 300mila euro, il dottore ha offerto 5 tiri o 10mila euro. "Vale la pena continuare" ha commentato Sofia prima di aprire il pacco da 50mila euro, poi quello nero dal valore di 50 euro. Eliminati dal tabellone 1 euro, Gennarino, 0 euro, il dottore ha proposto il cambio. "Ho sognato Stefano che ci dava un pacco" ha raccontato la mamma prima che Sofia accettasse di cambiare di nuovo il suo pacco. Ha lasciato il 13 per il 18: il suo ex pacco conteneva 500 euro. Il dottore ha allora offerto 15mila euro e la pacchista ha raccontato, prima di tritare l'assegno: "Ringrazio il dottore per l'offerta, siamo una famiglia umile. Abbiamo affrontato periodi complicati, altri più semplici. Io e mio fratello abbiamo sempre lavorato per aiutare loro. Sono tanti soldi, ma fin quando ci sono i 100mila euro in gioco voglio andare avanti. Non voglio accontentarmi ora".

Aperto il pacco da 20mila euro, il dottore ha proposto il cambio: rifiutato. Subito dopo Sofia ha eliminato dal tabellone 20 euro, poi 100mila euro. Rimasta con due cifre blu, ha giocato per la Regione Fortunata.

Sofia vola alla Regione Fortunata e torna a casa con 100mila euro

Il pacco della siciliana conteneva 10 euro, per questo ha tentato l'ultima chance alla Regione Fortunata. Ha scelto la Sicilia per il premio da 100mila euro e ha indovinato: Sofia, dopo una partita sfortunata, è tornata a casa con 100mila euro.