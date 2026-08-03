Fedez spiega i motivi della rottura con Pio e Amedeo: “Il fratello di uno di loro mi insultò sul tumore”

Ospite del podcast Tavolo Parcheggio, Fedez svela il motivo dello scontro con Pio e Amedeo: non le battute in tv, ma un post spiacevole scritto dal fratello di uno dei due mentre era sotto i ferri per il tumore. Il rapper non fa nomi e apre il campo alle sole supposizioni sulle famiglie dei comici.

Ospite del podcast Tavolo Parcheggio, Fedez svela il motivo dello scontro con Pio e Amedeo: non le battute in tv, ma un post spiacevole scritto dal fratello di uno dei due mentre era sotto i ferri per il tumore. Il rapper non fa nomi e apre il campo alle sole supposizioni sulle famiglie dei comici. Spazio poi al tema della gravidanza della compagna Giulia Honegger: "Avrei voluto tenerlo per me fino al parto, i paparazzi ci hanno costretto a bruciare la notizia".

Fedez e la rottura con Pio e Amedeo

Per anni si è raccontato che l'allontanamento tra Fedez e il duo pugliese, con cui in passato vantava un'amicizia stretta, documentata anche dalle storiche puntate di Emigratis, fosse da attribuire alle battute ironiche pronunciate dai comici in Rai nel 2021. Una versione di comodo che il cantante ha voluto smentire, portando alla luce un retroscena finora taciuto dalle controparti: "È successa una cosa brutta, loro fanno finta di nulla e non la dicono nei podcast. Il fratello di uno dei due, quando mi sono ammalato di tumore, ha pubblicato un post molto brutto in cui mi insultava mentre mi stavano operando". Un attacco personale avvertito in un momento di fragilità, che avrebbe quindi segnato il punto di non ritorno: "Questa cosa non l’ho trovata piacevole. Però loro vanno in giro a dire che io mi sono offeso perché hanno fatto le battute".

Le ipotesi sull'identità del "fratello di uno dei due"

Durante l'intervento nel podcast, Fedez si è ben guardato dal fare nomi o dal precisare a quale dei due comici appartenesse il familiare incriminato, lasciando la questione nel territorio delle sole supposizioni. Fanpage.it ha analizzato i legami familiari dei due artisti: la cerchia dei parenti stretti comprende diversi fratelli e sorelle, quasi tutti lontani dai riflettori. Amedeo Grieco ha infatti due fratelli, Alessio e Gabriele. Dall'altra parte, Pio D'Antini ha tre fratelli: Nicola, Titti e Filomena (detta Mena) D'Antini, quest'ultima l'unica ad avere un profilo pubblico e istituzionale, lavorando da anni come avvocata e attiva in politica. Senza dettagli aggiuntivi da parte del rapper, l'identità dell'autore di quel post social resta dunque affidata all'anonimato e alle congetture della rete.

Leggi anche Alessandro Preziosi con Esther Canadas al Circeo: avrebbe reagito male alla presenza di un fotografo

Il retroscena sulla gravidanza di Giulia: "I paparazzi ci hanno costretto a bruciare la notizia"

La schiettezza di Fedez ha caratterizzato anche la parentesi dedicata al tema della gravidanza della sua compagna Giulia Honegger. Fedez ha spiegato che l'intenzione iniziale della coppia era quella di rimanere nel silenzio fino al giorno della nascita. A far saltare i piani è stata la pressione dei fotografi durante una vacanza: "Avrei voluto tenermelo per me, ma poi eravamo a Forte dei Marmi e ci siamo accorti di essere seguiti ovunque dai paparazzi. Era ormai inevitabile che sarebbero uscite le foto di lei con la pancia, e quindi abbiamo preferito bruciarli sul tempo e postare la storia su Instagram. Ma io non volevo comunicarlo". L'episodio ha offerto il gancio per uno sfogo contro la caccia allo scoop a tutti i costi: "Si erano piazzati di fronte a noi per tutto il giorno. In Italia li trovo antipatici, lo trovo un lavoro parassitario".