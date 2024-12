video suggerito

Faccia a faccia tra Maria Monsè e Ilaria Galassi al GF, Pamela Petrarolo interviene per separarle: cosa è successo Un inizio di puntata a dir poco movimentato quello del Grande fratello. Maria Monsè e Ilaria Galassi sono state protagoniste di un acceso scontro, durante il quale stavano quasi per arrivare alle mani. Necessario l’intervento di Pamela Petrarolo: cosa è successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Uno scontro a dir poco acceso quello avvenuto nella puntata del 30 dicembre del Grande Fratello tra Maria Monsè e Ilaria Galassi. La ex di Non è la Rai si è scaldata così tanto per quanto detto dall'attrice durante la discussione che si è alzata e si è avvicinata a lei per continuare a parlarle da vicino, rendendo necessario l'intervento di Pamela Petrarolo. Ecco cosa è successo.

I motivi dello scontro tra Ilaria Galassi e Maria Monsè

Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e altri inquilino della Casa, contestavano a Maria Monsè il fatto di aver usato sua figlia Perla Maria per andare in giro ad ascoltare quanto si dice su sua madre: "Lei dovrebbe essere un esempio per sua figlia, pensa come sta col cervello a 50 anni, è la terza volta che partecipa al reality", le parole. Questo ha fatto scaldare non poco l'ex presentatrice, che ha iniziato a muovere una serie di gravi accuse nei confronti di Galassi:

Una volta lei era ospite di un programma e ci siamo incontrate. Lei, quasi piangendo, mi ha detto che non riusciva nemmeno a esser presa per il provino del GF, quindi l'ho messa in contatto con un agente. Inoltre, mi ha detto che aveva bisogno di fare alcuni trattamenti al viso e ho telefonato a un medico per farglieli fare gratis, mi sono prodigata per lei.

L'intervento di Pamela Petrarolo

A quel punto, Ilaria Galassi si è alzata e si è avvicinata con fare deciso a Maria Monsé, rendendo necessario l'intervento di Pamela Petrarolo: "Stai ancora a parlare di noi? Stai fuori come un balcone ad agosto", ha detto la donna. Ma non è finita qui: Monsè ha anche svelato dei retroscena su di lei: "Nel periodo in cui faceva assicurazioni mi ha chiesto se fossi interessata". Le Non è la Rai sono state difese da alcuni degli inquilini, tra cui Tommaso Franchi, che ha dichiarato di non provare simpatia nei confronti di Monsè proprio per questo suo modo di fare. Stessa opinione di Luca Giglioli: "Con Maria non ho mai trovato tante confidenza, con Perla Maria non ho alcun problema", ha detto.