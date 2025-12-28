Fabio Canino: “L’edizione di Ballando con le stelle è stata pesante. A 60 anni ho trovato il vero amore”

Fabio Canino è stato ospite di Da noi a ruota libera oggi, domenica 28 dicembre, per parlare dell'edizione di Ballando con le stelle conclusasi da poco con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. Giudice del programma dal lontano 2007, ha ammesso che quest'anno l'edizione – segnata da diversi conflitti – "è stata un po' pesante". Stando al suo parere, molti Vip scelti come concorrenti avrebbero fatto fatica a lasciarsi andare: "C’erano molti personaggi già strutturati, già famosi che facevano fatica a lasciarsi andare, e quindi avevano paura dei complotti. Noi siamo lì per aiutare, non ci pagano a seconda di chi deve vincere", ha dichiarato. "Il nostro ruolo è anche quello di fare da parafulmine, per aiutare chi è in gara. Ci piace conoscere chi pensiamo di conoscere in tv", ha continuato giustificando il ruolo del giudice del talent quest'anno messo in alcuni casi in discussione.

Fabio Canino e il compagno Emanuele

Spazio poi all'amore. Durante l'intervista con Francesca Fialdini, Fabio Canino ha rivelato di aver trovato solo a 60 anni il vero amore. "Io sono la prova provata che l’amore può capitare a chiunque. Fino a 60 anni non ho trovato il compagno di vita, poi è arrivato Emanuele", ha raccontato. Il compagno è uno stilista, ha 32 anni, ed è lontano dal mondo dello spettacolo. Con queste parole ha parlato di lui: "È una bellissima persona, mi piace il fatto che abbia la sua vita. Lui fa lo stilista, non vuole fare spettacolo. Non gli piace farsi vedere come "il compagno di", giustamente, perché ha il suo lavoro. È la persona che cercavo da tutta la vita. L’ho incontrato tardi, ma l’ho trovato interessante". Lo ha conosciuto a Roma, dove si trovava per un impegno di lavoro: "Fa lo stilista, e per uno spettacolo che dovevo fare mi portò una giacca. Quell'incontro fu fatale, e da quel giorno non ci siamo più lasciati", le parole.