Fabio Balsamo e Ciro Priello tornano con Name That Tune: “Siamo i nuovi Ferragnez” Dal 25 gennaio, ogni mercoledì, alle 21.30 su Tv8, torna una nuova edizione di Name That Tune – Indovina la canzone con Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal alla conduzione. Al settimanale Oggi: “Siamo i nuovi Ferragnez. Uno sa cantare, l’altro seduce il pubblico”.

Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal tornano su Tv8 con una nuova edizione di Name That Tune – Indovina La Canzone. Si parte dal 25 gennaio, ogni mercoledì, alle 21.30 su Tv8. Lo show, prodotto da Banijay Italia, torna con la sua liturgia consolidata e con qualche novità: l'aggiunta di due nuovi giochi che animeranno la sfida delle due squadre divise tra uomini e donne, quattro vip per squadra.

La prima puntata e i giochi

Nella prima puntata di Name That Tune – Indovina La Canzone ci sono già grandi ospiti, così divisi. La squadra delle donne è composta da: Irene Grandi, Asia Argento, Benedetta Parodi e Vladimir Luxuria. La squadra degli uomini è composta da: Nicola Savino, Morgan, Fabio Caressa e Angelo Pisani. Il primo gioco è Playlist: la band in studio esegue una canzone e il primo team che si prenota ha diritto di risposta. In caso di errore, il gioco passa alla squadra avversaria. Il secondo gioco, Cuffie, si basa tutto sull’intesa tra i componenti di ciascuna squadra: tre tra questi devono infatti mimare il titolo della canzone, eseguita dalla band in studio, da far indovinare al compagno. Nel Doppio mito, il secondo nuovo gioco di questa edizione, Ciro Priello imita la voce di un interprete famoso, cantando il brano di un altro cantante. La squadra che si prenota deve indovinare prima il nome di chi sta imitando Ciro e poi il titolo della canzone. Solo chi indovina la doppia combinazione ottiene il jolly.

Poi c'è il consueto Lip Sync Duel, gioco tra i più amati dove il concorrente dovrà mimare il protagonista della canzone. Altro gioco nuovissimo è il Cantante smemorato: tre artisti si alternano sul palco, cantando live una loro hit di successo. Durante la loro performance, però, sbagliano di proposito un verso. La musica si interrompe e le squadre sono chiamate a indovinare il testo corretto. Tornano anche la Canzone recitata con Fabio Balsamo che recita il testo di una canzone nota e l'Asta Musicale, cui partecipa tutta la squadra, per indovinare con poche note, o anche una sola, le otto canzoni che si celano dietro un indizio. Il finale è la sfida delle sfide: il Sette per Trenta. Trenta secondi a disposizione di un concorrente per squadra per indovinare i sette brani proposti.

Leggi anche Le foto di Falla Girare, il nuovo film di Giampaolo Morelli e i The Jackal

Le parole di Ciro Priello e Fabio Balsamo

Ciro Priello e Fabio Balsamo si sono raccontati a "Oggi", che ha dedicato loro la copertina della settimana: "Siamo i nuovi Ferragnez. Uno sa cantare, l'altro seduce il pubblico", dicono al "settimanale degli italiani". La coppia comica ha anticipato temi e personaggi della prima puntata. Tra i più in palla, Nicola Savino e Vladimir Luxuria: "Savino, showman pulito. Ma ancor di più Vladimir, persona colta, autoironica, eccentrica, grande comunicatrice. Asia Argento? Ironizza con Morgan, se c'è un lento, lui la invita a ballare. Torneranno insieme? Non lo sanno neanche loro". E sulla eventuale partecipazione al Festival di Sanremo, ammettono: "Chi lo sa, le cose si sanno all'ultimo".