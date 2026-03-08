Fabio ad Affari Tuoi non ne azzecca una, poi ricorda il suggerimento della fidanzata: come è finita la partita

Ad Affari Tuoi è il turno di Fabio dal Piemonte. La partita non inizia benissimo e si conclude anche peggio, nonostante il pacchista si sia ricordato il consiglio della sua futura sposa.

Protagonista della puntata di domenica 8 marzo di Affari Tuoi è Fabio dal Piemonte, un agro-meccanico, si occupa di tutto ciò che ha a che fare con la terra. Ad accompagnarlo c'è la sorella Elena che lavora come segretaria in una azienda si noleggio auto. Stasera Gennarino vale mille euro.

La partita di Fabio ad Affari Tuoi

La partita inizia con i consueti sei tiri e con i primi pacchi scelti da Fabio, vanno via subito 100mila, 50mila e 100 euro. Si apre anche il pacco da 300mila, quello da 15 mila e da 75mila euro. La chiamata del Dottore arriva puntuale e propone un cambio a Fabio che decide di accettare questa proposta, nel suo pacco c'era un euro, si apre quello da 50 euro e anche il pacco ballerina, a cui segue l'esibizione di Martina Miliddi. La partita sembra essersi riequilibrata con quattro pacchi blu e quattro rossi per Fabio, il Dottore propone 18mila euro, che il piemontese rifiuta scegliendo di fare tre tiri. Il primo dei tre porta via 20 euro, poi trovano l'invenzione di Herbert Ballerina, ovvero un "copri naso" e infine 10mila euro.

Il Dottore propone un nuovo cambio, ma Fabio non si fida e rifiuta. In un pacco di quelli chiamati trovano Gennarino. Per un tiro, alla nuova telefonata, il Dottore offre 20mila euro, ma Fabio rifiuta ancora e punta sulla sua data di nascita chiamando il 15 della Sardegna, in cui trova 10 euro. Un nuovo cambio è la proposta del Dottore, ma riceve ancora una volta un no: "Per due volte di seguito ho beccato il 2 prima di questa puntata, quindi me lo tengo" spiega. Nel pacco c'erano 200mila euro. Arriva l'offerta più bassa della serata, quella da 6mila euro, ma i due fratelli rinunciano e tentano i tre tiri. Trovano 20mila euro del Pacco Nero, vanno via anche i 30mila euro, ultimo dei tre tiri infrange completamente il sogno: c'erano 20mila euro.

Il finale della partita

Fabio è arrivato alla Regione Fortunata e improvvisamente ricorda il suggerimento della sua compagna, Gloria, con la quale si sposerà tra due mesi. Lei le ha detto: "Se arrivi alla Regione, dici il Molise" e Fabio segue il suo consiglio. Il pacchista, poi, dice anche la Valle d'Aosta, il cui valore sarebbe stato da 50mila euro, se fosse stata la regione fortunata, ma purtroppo neanche il Molise consigliato dalla futura sposa di Fabio è la risposta giusta, così anche il sogno dei 100mila euro svanisce.