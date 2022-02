Eva Grimaldi e Imma Battaglia sognano un figlio: “Vogliamo diventare mamme affidatarie” Eva Grimaldi e Imma Battaglia sognano di diventare mamme affidatarie, la confessione dell’attrice ed ex concorrente del GF VIP a Pomeriggio Cinque.

A cura di Gaia Martino

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sognano un figlio. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP due giorni fa, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, ha raccontato che lei e la moglie vorrebbero diventare mamme affidatarie. Si sono sposate nel 2019, coronando il loro sogno d'amore in una cerimonia speciale circondata dall'affetto delle persone a loro care e ora desiderano allargare la famiglia.

L'annuncio di Eva Grimaldi

Eva Grimaldi ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque ha confessato il suo sogno, condiviso con la moglie Imma Battaglia, di diventare mamma. L'attrice, ex concorrente del Grande Fratello VIP, ha spiegato:

Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette ‘perché non diventiamo mamme affidatarie?‘. Non si può dire genitori perché la legge non c'è ancora, però mamme affidatarie, dare l'amore, l'istruzione a una bambina italiana. È un percorso così difficile e sottile, bisogna stare attenti. Siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni.

Si sono scelte sin dal primo momento ed oggi sarebbero pronte a prendersi cura di una bambina, diventare mamme affidatarie. La Grimaldi ha pubblicato il video della sua confessione a Canale 5 su Instagram, "Che ne dite se io e Imma allargassimo la famiglia?". Tra le tantissime risposte anche quelle della diretta interessata: "Siiiiiiiii".

La dichiarazione d'amore al GF VIP

Eva Grimaldi è un'ex concorrente della Casa del Grande Fratello VIP nell'edizione in corso. Durante la sua permanenza nel reality è stata sorpresa dalla moglie, Imma Battaglia, che è entrata in Casa, durante una puntata in diretta, per salutarla e per dichiararle tutto il suo amore.