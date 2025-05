video suggerito

Enrico perde 300mila euro ad Affari Tuoi: "Ho accettato i 30mila a causa della mia compagna" Enrico, concorrente originario del Piemonte, accetta di tornare a casa con un'offerta di 30mila euro nel corso della puntata di Affari Tuoi del 13 maggio. "La mia compagna mi ha detto di non tornare a mani vuote", spiega. Il suo pacco, però, ne conteneva 300mila.

A cura di Stefania Rocco

Enrico, professione pompiere, è il protagonista della puntata del 13 maggio di Affari Tuoi. Originario del Piemonte, gioca in coppia con la madre Bianca. A casa ad attenderla c’è la compagna che è in attesa del loro primo figlio. Una collana con il classico ciondolo “chiama angeli” è appoggiata accanto a lui a fargli da portafortuna.“Ho scelto di fare il pompiere, cambiando radicalmente vita rispetto al passato, perché sentivo di dover fare qualcosa per gli altri. Anche mia madre si occupa di volontariato”, ha spiegato il concorrente. La partita, purtroppo, comincia male con Enrico che elimina immediatamente il pacco da 200mila euro. Poi, però, recupera e riesce a eliminare alcuni pacchi blu di scarso valore.

Perché Enrico ha scelto il pacco numero 10: “Il compleanno della mia compagna”

Il dottore si palesa con l’offerta più interessante della serata, quella da 30mila euro, quando i pacchi blu rimasti sul tabellone sono solo due. Enrico e la madre, però, decidono di rifiutare. A tentarlo arriva la terza offerta del dottore Pasquale Romano che gli propone un pacco. Proposta che il pompiere accetta e che gli permette di scambiare il pacco numero 4 con quello numero 10, appartenente alla concorrente della Sardegna. Subito dopo decide di aprire il pacco scambiato che, scopre, conteneva appena 5mila euro. In gioco c’è ancora il pacco da 300mila euro, il più alto della serata. In ballo ancora i premi da 10mila e 30 mila euro. Altra offerta del dottore che propone nuovamente a Enrico un assegno da 30mila euro, offerta che il concorrente accetta con una certa difficoltà trattandosi del secondo premio più alto rimasto sul tabellone ma dispiaciuto di non essere riuscito ad andare fino in fondo. Enrico spiega quindi qual è il motivo che lo ha spinto a scegliere il pacco 10 e poi a fermarsi: “Il numero 10 è il compleanno della mia compagna che mi ha detto di non tornare a casa a mani vuote”.

Enrico aveva 300mila euro nel pacco

La scelta si rivela essere errata perché il concorrente, simulando di terminare la sua partita, resta con due soli pacchi sul tavolo: quello da 10mila e quello da 300mila euro. “Questa è una situazione che si è verificata qualche giorno fa”, spiega il dottore a Stefano De Martino, “A quel concorrente ho offerta 130mila euro che ha accettato”. Enrico chiede di tornare indietro e pur consapevole del fatto che non sia possibile. L’ultimo atto si conclude con l’apertura del pacco numero 10, quello che il pompiere aveva deciso di cambiare, pacco che conteneva 300mila euro.