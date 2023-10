Enrico Papi condurrà un nuovo programma: di cosa si tratta e quando andrà in onda Un nuovo programma all’orizzonte per Enrico Papi. Il conduttore tornerà su Italia1 con un gioco musicale.

A cura di Daniela Seclì

Enrico Papi si prepara a tornare in tv. La Pupa e il Secchione non sarà il suo unico programma. Il conduttore, infatti, sarà al timone di un'altra trasmissione, sempre destinata al pubblico di Italia1. DavideMaggio.it svela il nome di questo nuovo progetto: Tilt – Tieni il tempo.

Tilt – Tieni il tempo è il nuovo programma di Enrico Papi

DavideMaggio.it svela alcuni dettagli in più su quella che sarà la nuova avventura professionale di Enrico Papi. Come già precisato, il programma dovrebbe intitolarsi Tilt – Tieni il tempo e sarebbe stato ideato dallo stesso conduttore. Papi torna a uno dei suoi primi amori, il quiz musicale, dopo avere già condotto Sarabanda e Name that tune – Indovina la canzone. Continua, dunque, il suo percorso in Mediaset dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista all'Isola dei famosi e avere condotto Scherzi a parte.

La data di messa in onda: quando Enrico Papi tornerà in tv

Enrico Papi dovrebbe tornare su Italia1 con il programma Tilt – Tieni il tempo mercoledì 15 novembre. Non è detto che all'orizzonte non compaia anche un terzo programma per lui. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it lo scorso anno, Papi aveva chiarito di non essere "un protetto della tv":

Non sono un protetto, non sono un garantito, non sono un impiegato della tv. Se faccio ascolti, vado avanti, altrimenti mi fermo. Questa è una cosa importante che la gente non sa, magari è giusto pure che non lo sappia, ma non sono di quelli che presidia la tv. E, allora, ti dico che faccio questo lavoro e mi ritengo già fortunato e mi sento sempre onorato quando qualcuno scrive di me, male o bene che sia. Vengo dalla periferia, mi sono guadagnato tutto e non devo niente a nessuno. Pensare che c’è qualcuno che scrive su di me, sia pure una critica, mi fa sentire bene.

Non resta che attendere novembre per vederlo all'opera nel suo nuovo programma.