Emma Marrone e Elena D’Amario si ritrovano ad Amici 13 anni dopo: “Bello ritrovarsi dove siamo nate” Nella puntata dell’11 dicembre le due ex allieve della scuola si sono ritrovate ospiti del programma che ha dato loro i natali artistici.

A cura di Andrea Parrella

Emma Marrone e Elena D'Amario si ritrovano ad Amici. Nel corso della puntata di domenica 11 dicembre 2022, le due ex allieve, che hanno iniziato i loro rispettivi percorsi artistici nel talent di Canale 5, sono state entrambe ospiti. Prima è toccato a Emma, che è stata giudice di canto per la gara tra gli allievi. Elena invece è entrata in studio per dimostrare una coreografia che avrebbe ballato di lì a poco l’allieva Isobel.

Le parole di Emma Marrone per Elena D'Amario

Proprio alla fine dell'esibizione di Elena D’Amario, mentre quest'utlima stava lasciando lo studio, Maria De Filippi ha notato che Emma stava sorridendo guardando l'ex collega. Quando la conduttrice le ha chiesto come mai stesse sorridendo, Marrone si è abbandonata ai ricordi e un pizzico di nostalgia: “Beh è bello dopo tanti anni, è bello ritrovarsi dove siamo nate. No, veramente. Poi Elena è sempre presente nella mia vita […] Ci siamo sempre amate e continuiamo ad amarci”. Quindi le ha fatto coro Elena: “Tantissimo. Emmuccia del mio cuore. Sono stata al cinema ed è stupenda, davvero. Orgogliosa di te sempre”.

Emma ed Elena insieme ad Amici 9

Un incontro tra loro iniziato proprio con Amici 9, edizione particolarmente fortunata del talent visti i nomi che ha lanciato nel mondo dello spettacolo. Allora Emma ed Elena si erano ritrovate concorrenti e si è consolidata nel tempo un'amicizia nata tra i "banchi di scuola". È stata proprio Maria De Filippi a ricordare che all’epoca le due si erano ritrovate in due squadre separate, Emma faceva parte della squadra Bianca al Serale, mentre Elena della Blu. Ad accomunarle, invece, un dettaglio affatto irrilevante in termini di gossip, ovvero che entrambe avevano trovato l'amore nella scuola: Emma aveva iniziato una relazione con Stefano De Martino, mentre Elena D'Amario si era legata a Enrico Nigiotti.