Emma D’Aquino verso il ritorno alla conduzione del TG1, Elisa Anzaldo in lizza come vicedirettrice Durante il consiglio di amministrazione Rai del 25 luglio, verranno comunicati i piani editoriali delle maggiori testate giornalistiche della tv pubblica e nominati anche i vicedirettori. Per il Tg1 si fa avanti il nome di Elisa Anzaldo, con il conseguente ritorno alla conduzione di Emma D’Aquino.

A cura di Ilaria Costabile

Nuovi incontri ai piani alti di Viale Mazzini si terranno nella giornata di oggi, martedì 25 luglio 2023, per ridefinire i piani editoriali delle principali testate giornalistiche della tv pubblica e nella stessa sede verranno anche nominati i vicedirettori. Stando a quanto riportato da LaPresse, sarebbero non poche le donne che si apprestano a ricoprire questo ruolo, rafforzando una certa leadership al femminile. Inoltre, non mancheranno ritorni, sembra infatti che ritornerà nella veste di mezzobusto una delle giornaliste più amate del Tg1, ovvero Emma D'Aquino.

Il ritorno di Emma D'Aquino e il nuovo ruolo di Elisa Anzaldo

Secondo l'agenzia di stampa, infatti, il rientro della giornalista Emma D'Aquino, al quale era stato affidato un programma in seconda serata, sarebbe più che mai quotato, anche perché l'edizione delle 20, invece, perderebbe uno dei volti rientrati con la direzione di Monica Maggioni, ovvero quello di Elisa Anzaldo che, però, sarebbe la preferita tra come vicedirettrice della testata, al posto di Maria Luisa Busi.

La giornalista, quindi, potrebbe affiancare Gianmarco Chiocci alla direzione del Tg1. Accanto al suo, però, ci sono altri nomi che da tempo fanno parte della redazione della prima testata Rai, che potrebbero essere in lizza per il posto da vice, ovvero Costanza Crescimbeni, Grazia Graziadei, Senio Bonini, Francesco Primozich, Incoronata Boccia, Mariarita Grieco. Dalla squadra del Tg1, invece, dovrebbe andar via Sabrina Sacchi, che seguirà Monica Maggioni, ex direttrice della testata, nel suo programma di approfondimento.

Le nomine delle altre testate Rai

Per quanto riguarda, invece, il Tg2 il direttore Antonio Preziosi dovrebbe confermare alla vicedirezione i nomi di Carlo Pilieci, Maria Antonietta Spadorcia, Massimo D’Amore, Fabrizio Frullani. Sebbene tra i favoriti ci sarebbe Alfonso Samengo, vicedirettore di Rai Parlamento e figura cara a Preziosi.

Nella squadra di RaiNews24, invece, secondo LaPresse, non saranno confermati i nomi di Oliviero Bergamini, Diego Antonelli e Alberto Romagnoli, mentre ritroveremo Ida Baldi, Marco Silenzi ed Enrica Toninelli.

Anche per RaiSport si attendono nuove nomine e a quanto pare almeno due dei 5 direttori previsti devono essere donne. Si è quindi avanzato il nome di Stella Bruno che, però, stando a quanto riporta LaPresse potrebbe rinunciare al suo titolo e potrebbe subentrarle Arianna Secondini.