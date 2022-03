Emma Bonino fuma in diretta e Vecchi la rimprovera: “Perché? Sono a casa mia” Botta e risposta a Mattino 5 tra il conduttore e la senatrice, che reagisce con stupore. Effetti inattesi dell’esplosione dei collegamenti domestici post Covid.

A cura di Andrea Parrella

Momento di imbarazzo in diretta a Canale 5, durante il contenitore Mattino 5. Alla conduzione c'è, come sempre, Francesco Vecchi, che per un approfondimento sulla situazione ucraina ha in collegamento da casa Emma Bonino. La senatrice, connessa via internet direttamente da casa sua, fa un tiro di sigaretta proprio mentre Vecchi le sta ponendo una domanda, così il conduttore le chiede di non fumare: "Non vogliamo trasmettere questo tipo di immagine". Vecchi lo fa con un sorriso di soggezione, conscio di dire una cosa quasi ovvia e scontata, che non dovrebbe nemmeno essere precisata.

Il botta e risposta Vecchi-Bonino

Emma Bonino però lo spiazza e chiede perché, adducendo la motivazione: "Sono a casa mia". A quel punto Vecchi ribadisce il concetto, quasi incredulo: "Le ho solo chiesto gentilmente di non fumare". Emma Bonino ribadisce: "Io gentilmente le ho detto di sì". Un video che sta circolando molto sui social proprio per la reazione di disagio del conduttore, costretto a ribadire l'ovvio, che tuttavia non pare così ovvio alla sua interlocutrice in collegamento da casa.

Il Covid e le regole dei collegamenti da casa

Il botta e risposta si chiude e per quanto si tratti di una sostanziale inezia, il siparietto è curioso perché suscita una domanda: un collegamento domestico, modalità esplosa definitivamente con il Covid, autorizza atteggiamenti disinvolti e discinti, ma soprattutto distinti da quelli che si adotterebbero se ci fosse una troupe apposita?

L'interrogativo è lecito, ma una risposta definitiva non c'è, anche perché lo stesso fumare non sarebbe categoricamente vietato nemmeno per un collegamento istituzionale e formale, salvo non si tratti di un luogo pubblico al chiuso dove l'interdizione a fumare c'è per legge. Di certo il disappunto del conduttore e la reazione quasi stupita di Emma Bonino rappresentano un precedente per affinare le regole d'ingaggio dei collegamenti domestici in televisione, ancora troppo giovani per avere una profilassi definita