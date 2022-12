Elisa approda in tv, serata evento su Rai2: quando andrà in onda e ospiti Elisa si prepara ad approdare in tv. A gennaio, infatti, sarà la protagonista di una serata evento su Rai2. Gli spettatori potranno assistere al concerto speciale che ha tenuto a Milano.

A cura di Daniela Seclì

È un momento particolarmente intenso e carico di buone notizie per Elisa: il nuovo singolo, il tour teatrale e anche una serata evento su Rai2, in cui gli spettatori che non hanno avuto la possibilità di presenziare ai concerti dell'artista, potranno godere della sua musica.

La serata evento di Elisa, il 5 gennaio su Rai2

Quando le feste staranno ormai per volgere al termine, Rai2 proporrà una serata evento che vedrà protagonista Elisa. L'appuntamento è giovedì 5 gennaio, in prima serata. Rai2 proporrà il concerto speciale che Elisa ha tenuto a Milano. Ad affiancarla tantissimi artisti che duetteranno con lei. Tra coloro che interverranno anche: Luciano Ligabue, Rkomi, Giuliano Sangiorgi, Emma, Mahmood, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, Edoardo Leo, Paolo Fresu.

Il singolo e il tour teatrale

Come dicevamo, è un momento frenetico per l'artista, che ha in serbo delle belle sorprese per coloro che amano la sua musica. Venerdì 16 dicembre, infatti, l'artista tornerà in rotazione radiofonica con il brano "Come te nessuno mai". Il singolo è estratto dall'ultimo album di Elisa, intitolato Ritorno al Futuro/Back to the Future. Si tratta di una canzone che scava nell'intimità dell'amore. E proprio questo brano, di cui indichiamo il testo di seguito, apre i concerti del tour teatrale An intimate night di Elisa, dove l'artista si esibisce insieme ai musicisti Dardust, Andrea Rigonat, Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa e Simone Giorgini.

Il testo di Come te nessuno mai, nuovo singolo di Elisa

Non dimenticare mai chi sono

Anche tra miliardi di persone

Dimmi che mi riconoscerai

Come un sorriso in mezzo a un prato di parole

Nello spazio oltre il muro del suono

Girano i pianeti all'infinito

Come lucciole dentro a una piazza

Lassù non fa mai buio all'improvviso

Dovessi perdermi, perdermi

Mille anni luce da qui

Amore stringimi, stringimi

Tienimi ancora così e

Scusami, scusami

Se non sono riuscita mai

Nemmeno a dirti che

Non m'importa niente, non m'importa della gente

Ciò che voglio veramente è solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai

Con te mi sento come una bambina

Una promessa, una bugia

La verità è che dovrei stringerti di più

Io me ne accorgo solo adesso

Che ti amo come non ti ho amato mai

Come mai

Tu mi fai sentire un po' speciale

Anche tra miliardi di persone

Sai che io ti riconoscerei

Come una stella in mezzo a un cielo di cartone

Dovessi perdermi, perdermi

Mille anni luce da qui

Amore stringimi, stringimi

Tienimi ancora così e

Scusami, scusami

Se non sono riuscita mai

Nemmeno a dirti che

Non m'importa niente, non m'importa della gente

Ciò che voglio veramente è solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai

Con te mi sento come una bambina

La tua mano nella mia

La verità è che dovrei stringerti di più

E me ne accorgo solo adesso che ti amo come non ti ho amato mai

Come mai

Come mai

Non m'importa niente, non m'importa della gente

Ciò che voglio veramente è solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai

Con te mi sento come una bambina

Una promessa, una bugia

La verità è che dovrei stringerti di più

E me ne accorgo solo adesso che ti amo come non ti ho amato mai.