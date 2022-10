Eleonora Giorgi caduta in diretta tv, la reazione del figlio Paolo Ciavarro e della nuora Clizia Eleonora Giorgi è caduta in diretta tv a Italia Sì, generando per fortuna solo risate, vista la mancata gravità dell’incidente. Temeva che i figli l’avrebbero presa in giro e così è stato: ecco come hanno reagito Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia.

Eleonora Giorgi è caduta in diretta tv a Italia Sì, generando per fortuna solo risate, vista la mancata gravità dell'incidente. Temeva che i figli l'avrebbero presa in giro e così è stato: ecco come hanno reagito Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia. Lei stessa ha continuato a riderne sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso il video della caduta davanti Marco Liorni con grande ilarità.

Nei commenti, la nuora Clizia Incorvaia le ha scritto "Ti adoro", rinnovando l'affetto che da qualche anno le lega, soprattutto dopo la nascita di Gabriele, il primo nipotino dato alla mamma del suo compagno conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Ed era proprio la reazione di Paolo Ciavarro quella più temuta da Eleonora Giorgi e prevedibilmente infatti è stata la più esilarante. Il conduttore tv ha condiviso a sua volta un video nel quale mostra se stesso alle prese con una caduta dallo sgabello nello studio condiviso con Marcello Sacchetta e Lorella Boccia per lo speciale Amici Casting. "Un vizio di famiglia" ha commentato, alimentando il clima goliardico che ha accompagnato le immagini della mamma stesa sul pavimento di Italia Sì sotto gli occhi spaventati di Liorni, che in un primo momento non ha percepito l'entità effettiva della caduta.

"Mi sfotteranno i miei figli, mi diranno che non possono mandarmi mai da nessuna parte", così Eleonora Giorgi aveva commentato il tonfo in diretta che aveva scandito il suo ingresso in studio, scherzando sulle conseguenze che avrebbe comportato quel momento. Per fortuna nulla di grave, l'importante è che il massimo accaduto subito dopo è stato correre a caricare le immagini sui social per continuare a riderne con chi era collegato con il pomeriggio di Rai e con coloro che lo avevano appreso attraverso le decine di meme spuntate pochi minuti dopo.