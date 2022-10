Eleonora Giorgi cade in diretta Tv, tonfo a Italia Sì: “Ora mi sfotteranno tutti” L’attrice è caduta rovinosamente a faccia a terra al momento del suo ingresso in studio durante il programma di Marco Liorni. Si è subito rialzata rassicurando a scherzandoci su: “Ho guardato te, Marco, e sono rimasta abbagliata”.

A cura di Andrea Parrella

Una brutta caduta, fortunatamente senza alcuna conseguenza, quella di Eleonora Giorgi in diretta tv su Rai Uno, nel corso della puntata di “ItaliaSì!” andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 29 ottobre 2022. L'attrice si stava appropinquando al centro dello studio, dove ad attenderla c'era Marco Liorni, che l'aveva appena presentata con particolare enfasi e l'intenzione di intervistarla. L'inconveniente è avvenuto proprio durante la camminata verso il centro dello studio quando Giorgi è stata probabilmente tradita dalla presenza di un gradino che non aveva notato ed è caduta rovinosamente, finendo quasi con la faccia a terra.

Giorgi manca il gradino e cade

Fortunatamente Eleonora Giorgi è riuscita con prontezza ad evitare l'impatto con il pavimento proteggendosi con le mani. L'applauso del pubblico che la stava accogliendo in studio si è improvvisamente placato, lasciando spazio a una certa preoccupazione per l'entità della caduta. Subito Marco Liorni ha raggiunto Eleonora Giorgi, ma l'attrice si è risollevata con grande rapidità, rassicurando tutti i presenti e i telespettatori: “Non mi sono fatta niente!”.

Liorni soccorre subito Eleonora Giorgi

A quel punto il conduttore, come si vede dai tanti video che stanno circolando sul web e che immortalano il momento, ha sdrammatizzato Liorni replicando: “Si è tirata su velocissimamente, come se nulla fosse accaduto”. Eleonora Giorgi a quel punto, sorridendo, ha fatto riferimento proprio al gradino mancato, scherzando proprio con Liorni: “Non l’ho visto, ho guardato te, Marco, e sono rimasta abbagliata. Beh, poi è divertente… Adesso i figli mi sfotteranno stasera, perché lo metteranno su Instagram! Mi diranno: ‘Mamma, non ti si può mai lasciare da sola’. Scusatemi per l’incidente”.