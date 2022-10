Il vincitore di Masterchef Antonio Lorenzon ha sposato Daniel, la proposta arrivò in diretta tv Antonio Lorenzon, vincitore di Masterchef 2020, ha sposato il compagno storico Daniel Bellinchiodo. L’unione civile è stata celebrata dalla sindaca Elena Pavan a Bassano del Grappa.

A cura di Stefania Rocco

Dopo 20 anni di amore, Antonio Lorenzon ha sposato il compagno Daniel Bellinchiodo. Il vincitore di Masterchef 2020 e il compagno han no pronunciato il sì nella romantica cornice di Palazzo Strum, a Bassano del Grappa. A celebrare l’unione civile è stata la sindaca Elena Pavan. Numerosi gli ospiti vip che hanno partecipato alla cerimonia. Presenti, tra gli altri, Mercedesz Henger e la madre Eva Henger, Pamela Camusa, Benedetta Mazza, Renzo Rosso e numerosi altri.

La proposta di matrimonio in tv a Masterchef

Lorenzon aveva fatto la sua proposta di matrimonio al compagno dopo il trionfo a Masterchef, di fronte alle telecamere della trasmissione. Solo in seguito, aveva raccontato di non avere premeditato il colpo di scena. Si era limitato a tenere l’anello in tasca con l’intenzione di consegnarlo una volta dietro le quinte. Così non è andata e, complice l’emozione legata alla vittoria, Antonio aveva deciso di chiedere a Daniel di sposarlo. Solo la madre del cuoco era stata avvistata, come raccontato all’Huffington Post:

L’ho preparata dal punto di vista emotivo. Volevo fosse pronta alle domande e a tutto il clamore. Aspettava da tempo il mio matrimonio, me l’ha ripetuto anche la sera del 19 dicembre scorso quando avevo organizzato una festa a sorpresa per la prima puntata. Tutti gli amici erano felicissimi. Lei invece si aspettava altro. Così mi ha chiesto: ma come non ti sposi ancora?

I famosi che hanno partecipato alle nozze

Decine i personaggi più o meno famosi che hanno partecipato al matrimonio di Antonio Lorenzon e Daniel Bellinchiodo. A partire da Pamela Camusa che ha voluto celebrare l’unione civile degli amici anche attraverso i social network. Presente Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele e madre di sua figlia Sarah. “Evviva gli sposi. 20 anni, 8 mesi, 23 giorni, 5 ore, 30 min, vi amo. Ci sono amori che non ti deluderanno mai, perché non ti hanno promesso nulla, ma ti daranno tutto. (Augustin Degas)”, ha scritto su Instagram la ex modella pubblicando una foto dell’evento.