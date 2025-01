Eleonora Daniele ricorda il fratello affetto da autismo, morto a 44 anni: “Nei sogni sento la sua voce”

video suggerito

Ospite a Da noi a ruota libera, Eleonora Daniele ha ricordato il fratello Luigi, affetto da autismo, morto a 44 anni 10 anni fa. Visibilmente commossa, la conduttrice ha raccontato: "La mia forza è tutto ciò che mi ha insegnato Luigi. Ogni tanto lo sogno, sento ancora la sua voce".

A cura di Gaia Martino

Eleonora Daniele è stata ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera oggi, domenica 26 gennaio. La conduttrice di Storie Italiane ha raccontato del dolore che prova per la perdita del fratello Luigi, affetto da autismo, morto a 44 anni nel 2015. "La mia forza è tutto ciò che mi ha insegnato Luigi. Ogni tanto lo sogno, sento ancora la sua voce" ha dichiarato.

Le parole di Eleonora Daniele

Ospite di Francesca Fialdini, Eleonora Daniele ha confessato: "Sono molto esigente nel lavoro, odio la superficialità e la stupidità. Questo, però, mi rende anche poco malleabile. Ma la mia determinazione viene da ciò che ho vissuto e imparato in questi anni. Il mio punto di forza è la mia famiglia, e quello che mi ha insegnato mio fratello. Sono dieci anni che mio fratello non c'è più. Quando lui non c'è stato più, con le mie sorelle creammo un associazione. Ho capito quanto sia importante lottare per chi è ancora qui, per chi affronta le diagnosi di autismo". La celebre conduttrice televisiva ha poi rivolto un pensiero al tema della salute mentale: "Vedere come veniva curato mio fratello, negli ospedali psichiatrici, mi ha fatto riflettere. C'è ancora troppa ignoranza e pregiudizio su questi argomenti. Noi che lavoriamo in televisione abbiamo il dovere di parlarne e sensibilizzare i giovani. Le nuove generazioni hanno bisogno di un supporto concreto, soprattutto quando si tratta di disabilità" .

Il pensiero alla madre: "Vorrei che stesse meglio"

Eleonora Daniele ha rivolto un pensiero alla sua famiglia, in particolare alla madre che, stando alle sue parole, starebbe affrontando un problema di salute. "In questo momento della mia vita, il mio più grande desiderio è che mia madre stia un po' meglio. Vorrei dedicarle tutto il mio tempo, così come alla mia famiglia. Il mio primo pensiero va a mia madre oggi".