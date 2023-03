Edoardo Tavassi scopre che era secondo al televoto del finalista: la reazione di Antonella Fiordelisi Ancora urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, una donna ha fatto sapere a Edoardo Tavassi di essersi classificato secondo nel televoto relativo al primo finalista. Le reazioni dei concorrenti.

Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno appreso un'informazione molto importante. I vipponi hanno saputo che, nel televoto relativo al primo finalista, Edoardo Tavassi si è classificato secondo, dunque subito dopo Oriana Marzoli. Ovviamente non sono mancate le reazioni, tra cui quella di Antonella Fiordelisi, che si è sentita usata dal programma. Ma andiamo con ordine.

Edoardo Tavassi ha scoperto di essersi classificato secondo al televoto

Ancora urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Una donna si è recata poco distante dalla location del reality e, munita di megafono, ha pensato bene di fare sapere a Edoardo Tavassi di essersi classificato secondo nel televoto che ha proclamato finalista Oriana Marzoli. Davanti al grido: "Tavassi eri secondo al televoto", Edoardo ha esultato e ringraziato: "Ci voleva, ti voglio bene tesoro". Davide Donadei, presente alla scena, prima si è complimentato con Tavassi, poi ha chiesto alla signora – inascoltato – di dire tutta la classifica. Negli ultimi giorni, l'ex tronista di Uomini e Donne si è detto convinto di essere tra i concorrenti più forti, ma la classifica per il primo finalista era questa:

Oriana Marzoli 28,3%;

Edoardo Tavassi 26,5%;

Antonella Fiordelisi 24,2%;

Nikita Pelizon 17,7%;

Micol Incorvaia 1,2%;

Andrea Maestrelli 1,1%;

Davide Donadei 1%.

La reazione di Antonella Fiordelisi

La notizia di Edoardo Tavassi secondo al televoto è arrivata anche all'orecchio di Antonella Fiordelisi, che non l'ha presa benissimo. Non per l'esito in sé, ma perché viene tenuta in sospeso fino alla fine in ogni televoto importante e così le viene data l'illusione di essere sempre a un passo dal primo posto. La concorrente si è sfogata con Oriana Marzoli: "Se Tavassi era il secondo, era più logico che Tavassi venisse in studio con te alla fine. Capito Oriana? Non ha senso che ogni volta mi usano così per lo studio e mi illudono. Non ero neanche tra i primi finalisti".