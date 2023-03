Edoardo sull’eliminazione di Antonella dal GF: “Uscita per il suo malessere emotivo, scelta dei fan” Edoardo Donnamaria ha commentato sui social l’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal GF Vip, nella punta del 20 marzo: “È uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo malessere emotivo”.

Edoardo Donnamaria ha commentato l'eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip, avvenuta in diretta nella puntata del 20 marzo. La concorrente ha dovuto abbandonare il reality dopo aver perso al televoto, il cui risultato è stato influenzato della madre che, preoccupata per la salute psicologica della figlia, ha chiesto ai fan di votarla.

Le parole di Edoardo Donnamaria dopo l'uscita di Antonella

Con una storia Instagram, Edoardo ha spiegato perché Antonella è stata eliminata dal pubblico a un passo dalla finale, con grande stupore anche dal resto dei coinquilini. Dietro al risultato del televoto c'è la preoccupazione dei fan riguardo alla sua situazione emotiva e psicologica, tanto da averli spinti a votare il suo nome, anche influenzati dagli appelli dei genitori. "Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo malessere emotivo", ha scritto il fidanzato sui social, dopo aver postato anche una foto in cui si trovava in macchina, diretto a Cinecittà. La concorrente quindi è uscita dalla porta rossa non perché non più sostenuta dal pubblico, ma per via dell'intervento dei genitori, preoccupati per lei tanto da chiedere ai suoi sostenitori di farla eliminare.

Antonella eliminata dal GF Vip, la sua reazione

È stata una punta ricca di sorprese quella del 20 marzo del GF Vip: Giaele De Donà è stata decretata terza finalista, mentre Antonella Fiordelisi ha dovuto abbandonare la Casa. Alfonso Signorini ha provato a spiegarle il motivo del risultato, un pò a sorpresa, del televoto: la mamma ha usato il suo profilo Instagram (seguito da oltre un milione di follower) per pubblicare una lettera indirizzata a Pier Silvio Berlusconi, dicendosi preoccupata per lei e chiedendo ai fan di votarla. Una mossa che non è di certo passata inosservata e che ha portato tutti coloro che la seguono a scegliere il suo nome. La diretta interessata non se lo aspettava: "É stato tutto controproducente, era meglio che mi stavo ferma e zitta. Grazie mamma, mi hai fatta uscire".