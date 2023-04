Dopo la gaffe dei “normodotati”, ecco l’ottavo tapiro per Ilary Blasi A Striscia la Notizia ci sarà la consegna dell’ottavo tapiro in carriera per la conduttrice dell’Isola dei Famosi, che proprio questa sera andrà in onda con la seconda puntata del reality ambientato in Honduras.

Ilary Blasi riceve un nuovo tapiro d'oro, questa volta però è di misura "normale". Questa sera, infatti, a Striscia la Notizia ci sarà la consegna dell'ottavo tapiro in carriera per la conduttrice dell'Isola dei Famosi, che proprio questa sera andrà in onda con la seconda puntata del reality ambientato in Honduras. Dopo la gaffe sui "normodotati" della prima puntata dell'Isola e le recenti liti con Francesco Totti, Ilary Blasi è tornata ad "attapirarsi" ed è per questo che Valerio Staffelli ha deciso di consegnare il tapiro.

L'ottavo Tapiro d'Oro per Ilary Blasi

La prima gaffe di Ilary Blasi è scattata quasi ad orologeria: "A me i normodotati non piacciono", aveva detto nella prima puntata dell'Isola dei Famosi. Per questo motivo, Valerio Staffelli ha deciso di raggiungere la conduttrice per la consegna del Tapiro: "Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?", ha replicato Ilary Blasi. Poi c'è stata anche l'occasione di chiedere un commento sui rapporti con Francesco Totti e, soprattutto, con il suo attuale compagno di vita, Bastian Muller.

La lite con Francesco Totti

Le ultime notizie su Francesco Totti e Ilary Blasi parlano di un rapporto ovviamente ai minimi termini. Valerio Staffelli, infatti, chiede se ha davvero cambiato la serratura della villa all'Eur per non far entrare il "Pupone". "Francesco può entrare quando vuole", ha precisato Ilary Blasi", "la casa è sempre aperta". Poi si è parlato del nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller: "In che lingua comunicate?". Ilary Blasi ammette che non sa parlare il tedesco, ma è in grado di parlare un inglese "maccheronico". Il servizio completo è previsto questa sera, nella puntata del 24 aprile, a Striscia la notizia, come sempre su Canale 5 alle ore 20.35. In palinsesto, anticipa proprio la seconda puntata dell'Isola dei Famosi.