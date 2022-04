Don Matteo 13 batte ancora L’Isola dei Famosi, nonostante il caso bestemmia di Silvano Michetti La curiosità del pubblico sul destino di Silvano Michetti dopo la bestemmia che gli è costata la squalifica non basta all’Isola dei Famosi per portare a casa gli ascolti tv. Don Matteo si conferma una garanzia per la Rai.

A cura di Giulia Turco

Terence Hill vince ancora la sfida agli ascolti del giovedì sera. Nella prima serata del 7 aprile, la tredicesima stagione di Don Matteo con Raoul Bova, Nino Frassica, Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta ha portato su Rai 1 5.680.000 spettatori pari al 26.4% di share. Un ottimo risultato che conferma un certo distacco in termini di ascolti dall'appuntamento del giovedì con L'Isola dei Famosi su Canale 5. Il reality condotto da Ilary Blasi ha totalizzato 2.538.000 spettatori pari al 16.8% di share.

Don Matteo si conferma una garanzia per la Rai

Don Matteo si conferma dunque una garanzia per Rai 1. La tredicesima edizione infatti è stata accolta con un boom di ascolti e la puntata d'esordio, andata in onda giovedì 31 marzo ha totalizzato numeri brillanti: 6.541.000 spettatori pari al 29.9% di share. Nella stessa serata la forbice con le reti Mediaset si era dimostrata ancora più ampia di questa settimana, visto che L'Isola dei Famosi si era fermata al 15.7% di share con appena 2.380.000 spettatori. Questo giovedì ha segnato una lenta ripresa, dovuta anche probabilmente alla curiosità del pubblico a conoscere il destino di Silvano Michetti, dopo la bestemmia in diretta che gli è costata una squalifica.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Su Rai2 Mister Felicità ha interessato 645.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Red 2 ha catturato l’attenzione di 1.159.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Tocca a Noi – Musica per il Sociale ha raccolto davanti al video 658.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 955.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.029.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su TV8 il match Bodo Glimt-Roma ha segnato il 3.7% con 848.000 spettatori mentre sul Nove Pearl Harbor ha catturato l’attenzione di 334.000 spettatori (1.9%).