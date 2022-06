Delia Duran e la cagnolina tinta di rosa: “Volevo che fosse più stilosa” Delia Duran replica alle polemiche nate dopo avere tinto la sua cagnolina di rosa: “Volevo renderla più stilosa ma si tratta di un prodotto biologico”.

A cura di Stefania Rocco

Ha provocato scalpore sui social, e non solo, la foto pubblicata da Delia Duran insieme alla sua cagnolina con le orecchie e la coda tinte di rosa. Una scelta, quella della ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha fatto storcere il naso ad animalisti e non solo, attirando all’influencer un gran numero di critiche.

La replica di Delia Duran

A chi l’ha contestata, Delia ha risposto nel corso dell’ultima puntata di stagione di Pomeriggio5, il talk show condotto da Barbara D’Urso. “I cani non devono essere tinti, colorati. Devono stare con il loro pelo. Orecchie e code sono molto delicate. Ma fate un figlio! Oppure coloratevi voi”, l’ha rimproverata Eva Grimaldi, cui a risposto Delia:

Voglio sottolineare che prima di fare questa cosa mi sono informata con la mia groomer. Si tratta di un prodotto biologico, a base di prodotti naturali non dannosi per gli animali. Se volete, vi porto il prodotto. Strada facendo, il prodotto va via. Sai con che cosa non sono d’accordo? No alla vivisezione, no agli esperimenti sugli animali.

Il benaltrismo carico di ovvietà di Delia Duran: “Sono contraria alla vivisezione”

Quando lei stato fatto notare che l’argomento non aveva attinenza alcuna con il caso della cagnolina tinta di rosa (classico caso di benaltrismo, per di più carico di ovvietà), la donna è tornata a difendersi: