Barbara D’Urso chiude Pomeriggio 5: “Grazie per il successo di quest’anno, ci vediamo a settembre” Barbara D’Urso saluta il pubblico di Pomeriggio 5 per l’ultima puntata, premurandosi di comunicare il suo ritorno con la trasmissione a partire dal prossimo settembre. Smentendo definitivamente le voci di un mancato rinnovo.

A cura di Ilaria Costabile

Si conclude anche la stagione televisiva di Mediaset che lascia spazio ai programmi destinati all'estate che, quindi, sostituiscono le trasmissioni che hanno fatto compagnia al pubblico in quest'anno. Ed è così che si chiude anche Pomeriggio 5 con al timone Barbara D'Urso, la quale nei ringraziamenti finali non esita a ringraziare coloro che hanno permesso il successo di questa edizione, ma soprattutto a sottolineare il fatto che lei non andrà via da Canale 5, come si era vociferato e, anzi, tornerà in prima linea a settembre.

Il saluto di Barbara D'Urso

La conduttrice saluta con entusiasmo e un pizzico di commozione il pubblico e coloro che insieme a lei hanno portato avanti la stagione televisiva appena trascorsa. Non sono mancate, però, delle stoccate con le quali smentire le voci di un mancato rinnovo del contratto da parte di Mediaset, sottolineando anche i continui cambiamentiche la trasmissione ha dovuto subire in questi mesi di messa in onda. L'appuntamento, quindi, è dopo l'estate:

Ne approfitto per ringraziare tutti, il nostro studio che è piccolo, meraviglioso, ma super tecnologico. Abbiamo cambiato in tre mesi 4 studi televisivi, ebbene ci avete seguito sempre sempre sempre, abbiamo portato a casa la media del 18% e non è merito mio solo, ma è merito di tutti quanti, truccatrici, sarte, assistenti di studio, tutti. Quindi ringrazio il direttore Giancarlo Scheri che ci ha ospitato sulla sua rete, ormai sono qui da 22 anni, ringrazio anche il direttore Mauro Crippa e Andrea Delogu. Insomma, tutti, scusate se mi dimentico qualcuno, ma sono tutti fondamentali. Siamo stati qui altre due settimane, ed è merito vostro. Io vado in vacanza, ma vi penserò tantissimo. I primi giorni di settembre siamo ancora qui per mesi, mesi e mesi. Grazie

Il presunto addio a Mediaset

Il possibile addio di Barbara D'Urso a Mediaset è ormai notizia che si ripropone da anni e che ogni volta trova una smentita da parte della conduttrice, ma che d'altro canto riscontra anche delle verità. È infatti indubbio che da regina indiscussa della rete con ben quattro programmi a settimana, sia passata ad avere un solo spazio, quello per l'appunto di Pomeriggio 5, la cui durata è stata comunque diminuita rispetto agli anni precedenti. Questo, però, non rappresenterebbe l'inizio di un lento addio, come in molti avevano ipotizzato, ma di una ricollocazione delle risorse all'interno del palinsesto. Per adesso, quindi, la D'Urso resterà ancora ben piantata a Cologno Monzese.