Delia Duran appoggia Adriana Volpe contro Soleil Sorge: “Non sei vittima di Alex, eri complice” Adriana Volpe ha attaccato Soleil Sorge nel corso della 29esima puntata del GF Vip ed ha trovato dalla sua parte Delia Duran che, attraverso Instagram, conferma di aver gradito le parole.

La 29esima puntata del Grande Fratello VIP ha visto ancora una volta un confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge, allargato anche alla mamma dell'italo americana Wendy Key, intervenuta in un faccia a faccia a tre. Su Twitter e tra gli inquilini della Casa, argomento principale è la liason tra i due protagonisti del reality, ormai separati dalla squalifica dell'attore. Gli utenti social si pongono tante domande alle quali risulta difficile rispondere: c'è chi patteggia per l'italo americana, chi crede ai sentimenti dell'ex gieffino per entrambe le donne. C'è anche chi non si schiera da una parte ma dà la colpa ad entrambi. Tra questi anche Adriana Volpe, l'opinionista del programma che ieri, durante il confronto di fuoco, si è lasciata andare ad un commento contro Soleil applaudito dal pubblico in studio.

Adriana Volpe attacca Soleil Sorge

L'opinionista del GF VIP è intervenuta per dire la sua durante il confronto tra Alex Belli, Soleil Sorge e mamma Wendy. Ha attaccato l'italo americana spiegando che non intende farla passare come la vittima della storia:

Non facciamo passare Soleil da vittima. Mi dispiace ma eravate consapevoli entrambi, ogni cosa che avete fatto eravate in due. Come hai detto tu non è che hai subito il fascino di Alex, tu sei stata dominatrice e protagonista come lui. Eravate consapevoli del teatrino che stavate facendo nella casa. Non passare da vittima.

La Sorge ha subito replicato giustificandosi e spiegando che il suo intento non era passare per la vittima. Ha poi aggiunto: "E Alex fa i teatrini".

La reazione di Delia Duran

Attraverso le sue Instagram story, la modella venezuelana compagna dell'ormai ex concorrente del GF Vip ha mostrato ai suoi fan che stava seguendo la diretta e si è trovata pienamente d'accordo con le parole di Adriana Volpe contro Soleil Sorge. Oltre all'emoticon di mani che applaudono sul video registrato alla tv, al termine del commento dell'opinionista, si sente la voce di Delia Duran che si complimenta: "Brava Adriana".