Deborah della Sicilia segue l'istinto ad Affari Tuoi ma sbaglia tutto: perde anche alla Regione Fortunata Partita sfortunata per Deborah di Affari Tuoi. La pacchista della Sicilia, accompagnata dalla madre, dopo aver eliminato tutti i pacchi rossi, ha tentato la fortuna alla Regione Fortunata. Ma è tornata a casa a mani vuote.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 18 maggio, Deborah della Regione Sicilia. Psicologa di origine di Valverde, ha giocato accompagnata dalla mamma, Patrizia. A Stefano De Martino e al pubblico di Rai 1 la donna ha raccontato: "Sono imprenditrice, abbiamo un'impresa di famiglia che fornisce materiale ospedaliero". Dopo una partita sfortunata, hanno tentato la fortuna alla Regione Fortunata ma sono tornate a casa a mani vuote.

La partita di Deborah ad Affari Tuoi

Con i primi sei tiri, Deborah ha eliminato dal tabellone 50mila euro, 0 euro, 30 mila euro, 20 euro, 500 euro e 10mila euro. Il dottore, allora, come prima offerta le ha proposto 38mila euro. "Non male come inizio, dobbiamo sempre dare valore ai soldi. Sono qui da un bel po' di puntate, la partita la voglio giocare" ha dichiarato la pacchista siciliana prima di tritare il primo assegno.

Con i tiri successivi ha aperto i pacchi contenenti 100euro, 5mila euro e 100mila euro. Il dottore allora ha offerto il cambio: "Ho un bel tabellone, però al momento non so se me la sento di cambiare" ha commentato Deborah prima di rifiutare la proposta e proseguire con il suo numero 19. Con il tiro successivo ha eliminato dal tabellone 50 euro, poi ancora 200 euro e 200mila euro, e il dottore le ha offerto 30mila euro. "Lo ringrazio, in gioco ci sono solo due pacchi più alti. Ma un tiro va fatto, vorrei giocare" ha dichiarato la pacchista prima di tritare l'assegno. Con un tiro a disposizione ha eliminato dal tabellone 300mila euro e il dottore le ha proposto il cambio. Deborah si è confrontata con la madre prima di annunciare la sua decisione: "Seguo la sensazione, rifiuto il cambio e vado avanti". Subito dopo ha aperto il pacco contenente la caponata, il "premio" dedicato alla Regione in gioco, poi 75mila euro e 15mila euro. Rimasta in gioco con un solo rosso dal valore di 20mila euro, il dottore le ha offerto 3mila euro. "Ringrazio, ma continuo fino alla fine, come va va" ha commentato, delusa, Deborah prima di tritare l'assegno.

Il finale di Deborah alla Regione Fortunata di Affari Tuoi

"Questa partita sta in piedi grazie a quel pacco da 20mila euro, se me li becchi andiamo dritti alla Regione" ha commentato Stefano De Martino prima che Deborah aprisse il pacco nominato dal valore di 20mila euro. Nel suo 19 c'era Gennarino, il cane mascotte del programma.

La pacchista siciliana e la sua mamma hanno così giocato per la Regione Fortunata. Hanno scelto la Sicilia per i 100mila euro, ma non hanno indovinato. Hanno tentato la fortuna, per la seconda volta, scegliendo la Campania per vincere 50mila euro: purtroppo Deborah e la mamma sono tornate a casa a mani vuote.