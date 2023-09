David Parenzo: “Nessuna polemica con Myrta Merlino, ci vediamo e le dico in bocca al lupo” Il nuovo conduttore de L’Aria che Tira smentisce ogni frizione con l’ex presentatrice del programma, rispondendo in diretta a Fanpage.it che aveva sottolineato il mancato saluto a Myrta Merlino all’inizio della puntata.

A cura di Andrea Parrella

David Parenzo spegne ogni polemica sul finale della prima puntata de L'Aria che Tira. Il giornalista, che dall'11 settembre ha preso la guida del contenitore mattutino di La7, risponde con decisione e un pizzico di irritazione a quanto Fanpage.it per primo e diversi altri giornali online hanno scritto nel corso della prima puntata del programma, sottolineando che non avesse salutato Myrta Merlino, che per 12 anni ha condotto L'Aria che Tira e che da questa stagione è passata a Mediaset per condurre Pomeriggio 5.

Le parole del giornalista nel finale di puntata

Non un cenno, non un augurio o un ringraziamento, come è prassi nel galateo televisivo quando ci sono avvicendamenti alla guida di un programma. Ma Parenzo ci ha messo una toppa in chiusura di programma, quando qualcuno dalla redazione deve avergli segnalato il flusso di notizia e lui ha commentato così:

Qualche sito parla di grandi polemiche, scrive "Parenzo apre L'Aria che Tira senza saluti a Myrta Merlino". Nessuna polemica, ci vediamo con Myrta, sta facendo un grande programma, in bocca al lupo.

Parenzo e il mancato saluto a Myrta Merlino

Quindi il conduttore ha salutato il pubblico dando l'appuntamento alla puntata di domani. Come avevamo scritto proprio questa mattina, la scelta di Parenzo di non nominare Myrta Merlino appariva quantomeno inusuale, soprattutto in relazione alle sue dichiarazioni assolutamente leali delle ultime settimane, quando aveva parlato con serenità della giornalista: "La chiamerò ma non intendo copiarla", aveva detto rimarcando la necessità di un cambio di passo per L'Aria che Tira.

Si sottolineavano tuttavia le problematiche sorte nella redazione de L'Aria che Tira nelle ultime stagioni, con diverse segnalazioni di comportamenti scorretti nei confronti della conduttrice da parte dei suoi collaboratori. Pare tuttavia che questi fattori non siano alla base dell'anomalo silenzio di Parenzo che, lo registriamo, ha semplicemente scelto di non nominare la collega non ritenendolo necessario in virtù dei loro frequenti rapporti.