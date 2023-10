Myrta Merlino e la frase sull’omicidio per “troppo amore”: “Solo uno spunto per aprire un dibattito” Myrta Merlino interviene a proposito della polemica che l’ha investita dopo la frase sull’omicidio per “troppo amore” pronunciata nell’ambito di un’intervista sulla strage di Alessandria.

A cura di Stefania Rocco

Myrta Merlino fa chiarezza a proposito della polemica che l’ha investita dopo la frase sull’omicidio per “troppo amore” pronunciata durante una puntata di Pomeriggio5. La conduttrice non si era dissociata in diretta dalla posizione espressa da un’amica della famiglia massacrata da Martino Benzi, che aveva romanticizzato il brutale massacro, dichiarando che Martino aveva voluto “preservare” i suoi familiari togliendo loro la vita.

La frase sul massacro di Alessandria a Pomeriggio5

La conduttrice stava intervistando un’amica della famiglia di Martino Benzi e Monica Berta che di fronte alle telecamere di Canale5 aveva parlato in questi termini dell’omicidio commesso da Martino che ha ucciso a coltellate moglie, figlio e suocera: “Ho pensato una cosa che ho esternato nell’immediato con chi ho vicino. Era troppo amore perché Martino amava tantissimo la sua famiglia e amava tantissimo la suocera. Era il suo nucleo familiare. In questo gesto folle, chissà che cosa gli sarà passato per la testa, ha voluto preservare la moglie, il figlio e la suocera. Li ha voluti portare con sé, uniti per sempre”. Un’affermazione che Merlino aveva commentato così: “Titti ci sta dicendo una cosa molto interessante nella sua abnormità: il troppo amore. Forse quell’uomo ha ucciso figlio, moglie e suocera per il troppo amore. Pensando in qualche modo di proteggerli con la morte”.

Myrta Merlino: “Vi invito a rivedere la puntata”

La giornalista e conduttrice di Pomeriggio5 ha affidato al suo profilo Instagram la replica agli attacchi ricevuti. “Continuo a ricevere critiche e attacchi per la frase ‘troppo amore’ legata alla strage di Alessandria”, ha scritto Merlino in un post, “La mia risposta è un invito a rivedere la puntata di Pomeriggio Cinque nella quale quelle parole sono state pronunciate. prima da una testimone intervistata, amica della vittima e intima della famiglia da decenni. E poi da me ma solo come spunto su cui discutere per aprire il dibattito con i miei ospiti. Dibattito nel corso del quale Maria Corbi, ospite in studio, ha risposto alla mia sollecitazione sottolineando l’ossimoro pericoloso che si annida in quella frase. L’amore è vita, l’amore non può dare la morte”.