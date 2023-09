Barbara Foria imita Myrta Merlino che maltratta il suo collaboratore: “Spostati, sei inutile qui” Con la sua imitazione di Myrta Merlino, Barbara Foria si conferma protagonista indiscussa della seconda puntata di Fake Show – Diffidate dalle imitazioni. Nel corso dell’esibizione non manca, però, la parodia sui comportamenti “incivili e maleducati” che avrebbe avuto con i suoi collaboratori quando lavorava a La 7.

A cura di Sara Leombruno

Alla sua seconda puntata, Fake Show – Diffidate dalle imitazioni è già nella top 10 dei trend sui social e se Francesca Manzini nei panni di Ilary Blasi e Claudio Lauretta in quelli di Gerry Scotti avevano già conquistato il pubblico, protagonista assoluta della messa in onda del 25 settembre è stata Barbara Foria nei panni di Myrta Merlino. L'attrice e comica napoletana ha puntato soprattutto sulla parodia di alcune caratteristiche iconiche della nuova conduttrice di Pomeriggio 5, come la cadenza napoletana, la mimica facciale o i gesti delle mani. Non manca, però, la parodia sui ‘comportamenti incivili e maleducati' che avrebbe avuto nei confronti dei suoi collaboratori: "Scusami, per favore, ti sposti che mi impalli il gobbo? Sei inutile qui", ha gridato Foria più volte a Francesco Procopio. Il riferimento è al caso che scoppiò lo scorso anno a La 7: quando conduceva L'Aria che tira, infatti, uscì una comunicazione sindacale contro Merlino per suddetti atteggiamenti.

Le accuse dei collaboratori contro Myrta Merlino

Poco meno di un anno fa, con un comunicato sindacale si sollevò la lamentela per un ambiente di lavoro sempre più ostile. In base alle testimonianze dei diretti interessati, Merlino sarebbe arrivata persino a condizionare le turnazioni dei lavoratori e ad influenzare la possibilità di prolungare o meno i contratti del personale. Nella giornata di giovedì 1 dicembre 2022, il testo fu attaccato sui muri della sede di La 7:

La RSU, nell'incontro sindacale del 30 novembre, ha riportato all'Azienda le numerosissime segnalazioni pervenute da parte dei lavoratori sull'atteggiamento della giornalista Myrta Merlino conduttrice del programma L'Aria che Tira.II volto di rete frequentemente adotta nei confronti dei colleghi e del personale in appalto comportamenti incivili e maleducati; influenza la possibilità di prolungare contratti di personale specializzato che lavora professionalmente nella nostra azienda e, condiziona le turnazioni del personale interno con motivazioni che non possono essere considerate né di tipo professionale e né di tipo etico.La RSU esprime la sua ferma contrarietà nei confronti del comportamento della conduttrice ed auspica che dopo questa formale segnalazione vengano finalmente adottate le necessarie misure da parte dei vertici aziendali al fine di ripristinare il corretto rapporto individuo – Azienda e di ristabilire il giusto clima lavorativo, ad oggi deteriorato.

La conduzione di Pomeriggio 5

Myrta Merlino è ad ogni modo una delle conduttrici più chiacchierate del momento. La sua entrata in scena alla conduzione di Pomeriggio 5 al posto di Barbara D'Urso è stata una delle più chiacchierate degli ultimi anni. Durante la prima puntata andata in onda lo scorso 4 settembre, la giornalista scelse di dedicare i minuti iniziali della trasmissione a un discorso scritto da lei, che però lesse con il supporto di un gobbo cartaceo.

Myrta Merlino mentre legge il gobbo cartaceo nella prima puntata di Pomeriggio 5

La scelta non fu vista di buon occhio da parte del pubblico, che ritenne la giornalista ancorata a un modo obsoleto di fare televisione soprattutto se paragonato a quello di Barbara D'Urso, che invece era solita costruire la trasmissione sull'uso di supporti digitali, come i maxi schermi con grafiche comunicanti.