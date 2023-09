Matteo ucciso dal padre a 17 anni, inconcepibile Myrta Merlino: “Lo ha fatto per troppo amore” Grave la posizione espressa da Myrta Merlino a Pomeriggio5. La giornalista e conduttrice, dopo un’intervista a un’amica di Martino, il 67enne che ha ucciso la moglie, il figlio e la suocera ad Alessandria, non si è dissociata dalla posizione espressa dall’intervistata: “Ci sta dicendo una cosa interessante nella sua abnormità: forse lo ha fatto per troppo amore”.

A cura di Stefania Rocco

Bufera su Myrta Merlino a Pomeriggio5. La giornalista e conduttrice non si è dissociata dalla posizione espressa da Titti, amica di famiglia di Martino, il 67enne che ha ucciso moglie, figlio e suocera ad Alessandria. La donna, di fronte alle telecamere del contenitore pomeridiano di Canale5, ha dato voce a una lettura controversa dell’omicidio: la possibilità – intollerabile – che Martino abbia ucciso per “troppo amore”. Parole che non sono state contestate dalla padrona di casa che, al contrario, ha definito “interessante” tale interpretazione.

Che cosa ha detto Myrta Merlino sulla strage di Alessandria

Merlino, che a Pomeriggio5 racconta anche casi di cronaca nera, ha intervistato in diretta un’amica della famiglia di Martino Benzi e Monica Berta. La donna, Titti, aveva raccontato in questi termini la sua posizione sull’omicidio di tre innocenti, uno dei quali, Monica, aveva già ampiamente dimostrato la sua ferrea volontà di vivere sottoponendosi a un complicato e faticoso trapianto del midollo osseo a causa di una leucemia. “Ho pensato una cosa che ho esternato nell’immediato con chi ho vicino. Era troppo amore perché Martino amava tantissimo la sua famiglia e amava tantissimo la suocera. Era il suo nucleo familiare. In questo gesto folle, chissà che cosa gli sarà passato per la testa, ha voluto preservare la moglie, il figlio e la suocera. Li ha voluti portare con sé, uniti per sempre”. Un’interpretazione pericolosa e che non rende giustizia alle vittime innocenti di questo brutale omicidio, assassinati a coltellate, ma dalla quale Merlino non ha preso le distanze. Al contrario, la giornalista ha così commentato le dichiarazioni dell’amica di famiglia: “Titti ci sta dicendo una cosa molto interessante nella sua abnormità: il troppo amore. Forse quell’uomo ha ucciso figlio, moglie e suocera per il troppo amore. Pensando in qualche modo di proteggerli con la morte”.

Bufera sulle parole di Myrta Merlino

Le parole di Merlino a Pomeriggio5 hanno provocato una comprensibile bufera social. Decine sono i tweet comparsi in rete che condannano la scelta della conduttrice di non prendere le distanze dall’interpretazione romanticizzata del brutale ed efferato omicidio di tre persone. Martino Benzi ha ucciso la moglie Monica Berta e il figlio Matteo, di 17 anni, colpendoli con un coltello. Dopo essersi lavato e cambiato, ha raggiunto la suocera 78enne, Carla Schiffo, nel giardino della Rsa in cui viveva e l’ha assassinata con un rasoio. Successivamente, si è suicidato sgozzandosi.