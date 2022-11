Dario Cassini: “La lite con Selvaggia Lucarelli mi ha devastato” e Lucrezia Lando: “Volevo sotterrarmi” A Ballando con le stelle, Dario Cassini e Lucrezia Lando sono tornati a parlare dello scontro avuto con Selvaggia Lucarelli, che ha fatto sapere di avere ricevuto una telefonata dal comico.

Nella puntata di Ballando con le stelle, trasmessa sabato 12 novembre, Dario Cassini è tornato a parlare dello scontro con Selvaggia Lucarelli. La giurata lo ha accusato di averla chiamata per tentare di influenzare il suo giudizio: "Nessuno si è permesso di chiamarmi e dirmi quello che devo dire. Mi hai anche anticipato le battute che avresti fatto. Mi hai telefonato per condizionare il mio giudizio". Sui social ha precisato: "Io e Dario Cassini non siamo amici".

Ballando con le stelle, Dario Cassini replica a Selvaggia Lucarelli

Dario Cassini è tornato sulla questione della telefonata fatta a Selvaggia Lucarelli. La sua reazione è stata condensata in una clip trasmessa prima dell'esibizione. Il comico ha ribadito di essere amico della giurata, cosa che lei ha smentito. Poi ha chiesto scusa alla ballerina Lucrezia Lando, che era a disagio dopo la figuraccia fatta in diretta:

Io ho chiamato Selvaggia perché è una mia amica da 30 anni. Mi sono detto che tanto continueremo a scornarci. Qualsiasi reazione mia, non significa che alla fine di questa trasmissione noi non saremo più amici. Tutto qua. Ho fatto questa telefonata per dire continuiamo a divertirci e a giocare e, invece, ho ottenuto l'effetto contrario. Quello che è successo sabato scorso, mi ha devastato. Ho sbagliato io, io ho iniziato questa cosa, commettendo un errore di ingenuità. Ci tengo che si sappia che mi sono reso conto di avere compiuto un errore e ho imparato una grande lezione, devi controllare il tuo sentimento perché potrebbe essere frainteso. Mi voglio scusare con Milly e con tutti coloro che lavorano a Ballando, che è una trasmissione onesta.

Quanto a Lucrezia Lando ha ammesso: "Credo che Lucrezia si sia sentita ferita. Si è creata una frattura. Ho fatto una caz**ta". Quando ha avuto un confronto con lei, la ballerina lo ha bacchettato: "Io non so cosa dirti, di sicuro non era una situazione per me facile, ero basita, a disagio e volevo sotterrarmi".

Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli fanno pace

Dopo essersi esibito, Dario Cassini ha voluto intervenire prima di ascoltare i giudizi della giuria: "Voglio dire una parola sola, pace". Ha stretto la mano a Selvaggia Lucarelli e anche lei è sembrata disposta a metterci una pietra sopra. Si è concentrata sul ballo: "Resta il ballo, tu dici che ci sono almeno cinque persone che ballano peggio di te, ma le devo trovare. Era davvero brutto, non ho altro da dire".