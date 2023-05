Dario Baldan Bembo e le parole su Mia Martini: “Non è tutto falso quello che si dice su di lei” Dario Baldan Bembo, ospite nel corso della trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone, ha parlato del suo rapporto con la cantante Mia Martini: “Non è tutto una maldicenza quello che si è detto su Mia Martini, ma un po’ l’ha provocata anche il suo comportamento”.

Dario Baldan Bembo, ospite nel corso della trasmissione "Oggi è un altro giorno" condotta da Serena Bortone, ha parlato del suo rapporto con la cantante Mia Martini. È stato inevitabile parlare dei pettegolezzi e delle dicerie che sempre si sono sostenute sul conto di Mia Martini, come del fatto che portasse male. Le dichiarazioni di Baldan Bembo sono destinate a far discutere: "La gente s'aspetta che io dica maldicenze nei suoi confronti, pettegolezzi. Il rapporto era buono, ma era solo professionale. Non c'era un rapporto amichevole di quelli che s'andava solo a cena o s'andava a giocare a pallone, per dire".

Le parole di Dario Baldan Bembo

Dario Baldan Bembo ha una sua teoria sulle maldicenze, parla del fatto che si è avvicinata a certi mondi esoterici e parla di comportamenti che avrebbero poi provocato e generato le maldicenze sul suo conto (tra tutte, il fatto che portasse sfortuna).

Non è tutto una maldicenza quello che si è detto su Mia Martini, ma un po' l'ha provocata anche il suo comportamento. Ma non voglio disonorare il rispetto che ho per la cantante e per la sua vita. Lei è sempre stata molto fragile, talmente fragile che talvolta si è dedicata a delle cose dove avrebbe dovuto avere più attenzione. Ti parlo soprattutto di certi mondi che poi gli si sono un po' rivoltati contro. Si era avvicinata anche a mondi esoterici, ne era rimasta molto affascinata e questo le è andato un po' contro.

La drammatica storia di Mia Martini

"Io sono Mia", fiction Rai recente con Serena Rossi nei panni della cantante di "Minuetto", aveva drammatizzato parte della vita e della carriera dell'artista. C'è anche uno splendido docufilm "Mia Martini, fammi sentire bella" che contestualizza molto dei dolori e delle delusioni patite in vita dall'artista che oggi è diventata una vera e propria icona. Il percorso durissimo della sua infanzia, un padre violento e rancoroso, le accuse vili di un impresario che spinse tutto il mondo della musica a credere che lei portasse sfortuna. Voci che hanno compromesso la serenità dell'artista. Per questo, le parole di Dario Baldan Bembo suonano molto stonate in questo momento.