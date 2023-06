Daniele Dal Moro: “Sono in causa con il Grande Fratello Vip” Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello Vip, svela di essere in causa con il reality show. Il motivo del contendere, con ogni probabilità, fa riferimento alle ragioni che hanno determinato la sua squalifica dal gioco.

A cura di Stefania Rocco

Daniele Dal Moro ha rivelato di essere in causa con il Grande Fratello Vip. Lo ha svelato l’ex concorrente del reality show di Canale5 nel corso di una diretta su Twitch. Già all’indomani della sua squalifica dal gioco, Daniele aveva annunciato che “presto” avrebbe raccontato la sua verità. Quel momento non è ancora arrivato e oggi Dal Moro rivela il motivo del suo silenzio.

Daniele Dal Moro: “Perché non posso entrare nei dettagli”

“Adesso devo essere abbastanza light senza entrare nei dettagli e in tematiche scottanti. Anche per evitare che mi chiudano il canale alla prima diretta”, ha svelato Daniele parlando con i suoi follower, “Però vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire. Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”. Il tempo di raccontare pubblicamente cosa intendesse, dunque, non è ancora arrivato.

Che cosa aveva promesso Daniele Dal Moro

Nel corso di uno dei primi interventi dopo la sua squalifica dalla Casa del Grande Fratello Vip, Daniele aveva promesso ai suoi followers che avrebbe “lavato in pubblico i panni sporchi”, avanzando le sue rimostranze nei confronti del reality show a seguito di una uscita forzata dal gioco che aveva trovato ingiusta. “Lunedì sera dovevo essere con gli eliminati in diretta nello studio, ma viste le nuove regole non mi vedrete. Mi avevano chiesto però un video registrato come hanno fatto con Edoardo Donnamaria”, aveva raccontato mesi fa Daniele, “Tra me e lui però c’è una differenza, che io sono stato fatto uscire di cosa in settimana come fossi stato un latitante. Quindi ho deciso di non fare nessun contenuto, cosi da non fargli strumentalizzare nulla. Adesso non posso dire altro perché ci sono questioni di contratti, ma appena potrò racconterò tutta la verità sul GF Vip. Perché hanno fatto figli e figliastri. Quella che vi ho fatto adesso è una promessa”.