Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli: “Provo dei sentimenti veri per te, io litigo per costruire” Daniele Dal Moro si è sbottonato sui suoi sentimenti per Oriana Marzoli nella casa del GF VIP: il concorrente vorrebbe viversi serenamente il rapporto con la sua inquilina senza troppe insicurezze: “I sentimenti che provo sono veri, non ho mai una discussione con una persona per ferirla, ma per costruire”.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera si sono ritrovati ancora una volta faccia a faccia per confrontarsi sulle ultime discussioni. "Tu hai la capacità di farmi innervosire" sono state alcune delle prime parole dell'ex tronista che ancora non riesce a digerire il fatto che Oriana possa aver dubitato di lui. Gli Oriele, così come sono stati battezzati dai fan del Grande Fratello VIP, hanno ribadito il loro interesse, confessando di voler proseguire la conoscenza una volta fuori dalla casa di Cinecittà.

La dichiarazione di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli in giardino durante la serata di sabato si sono confrontati sul loro rapporto. "Secondo me dobbiamo cercare qua dentro di tenere una condizione che ci consenta di vivere sereni, se tu mi porti all'esasperazione e io di conseguenza porto te, come facciamo a essere tranquilli o a star bene? Per forza che si litiga. Non mi passa facilmente l'arrabbiatura. I sentimenti che provo sono veri, se vieni da me e tu pensi che io ti nomini, ci resto male. Mi interessa di te, sono anche consapevole dei miei limiti" sono state le parole dell'ex tronista, stufo di essere messo in discussione o di litigare. Daniele è provato alla lunga permanenza nella casa, crede che spesso gli spazi siano troppo stretti e lui non abbia un posto dove poter sfogarsi da solo. "Capisco che tu abbia delle insicurezze, incertezze, come le ho io. Le cose che ti dico sono vere, siccome sono consapevole del fatto che non siamo a casa nostra, mi dico "metto da parte", poi quando saremo fuori da qui, penseremo solo che se una persona ha piacere, sta insieme", ha continuato.

I sentimenti di Daniele Dal Moro: "Litigo per costruire"

Il concorrente ha rassicurato Oriana Marzoli spiegandole che le liti servono a lui per costruire qualcosa con una persona. "Io non ho mai una discussione con una persona per ferirla o per distruggerla, ma per costruire. Litigo se mi interessa la persona, se mi interessa far capire un concetto e per cercare di risolvere le cose non per peggiorare la situazione". Dopo il confronto, Oriana e Daniele si sono uniti ai VIP per chiacchierare e trascorrere la serata insieme. Le telecamere li hanno inquadrati durante uno scambio di baci: